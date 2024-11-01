Новый вид мошенничества с садака: что важно знать казахстанцам

В Казахстане с недавнего времени участились случаи мошенничества с использованием религиозных мотивов и благотворительности под названием садака, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в Telegram-канале aqparatsaqsysy, который информирует казахстанцев о новых видах мошенничеств, злоумышленники, прикрываясь исламом и другими религиями, активно просят пожертвования, якобы на помощь нуждающимся, строительство мечетей или поддержку малоимущих семей .

Специалисты интернет-ресурса перечислили основные схемы, на которые гражданам стоит обратить внимание.

Фальшивые онлайн-сборы

В социальных сетях появляются страницы и объявления, где от имени благотворительных фондов или известных религиозных деятелей собираются деньги на садака.

Поддельные аккаунты, сайты или мессенджер-рассылки призывают сделать перевод на карту, но собранные средства идут в карман мошенников. Рекомендуем проверять наличие официальных сайтов и реквизитов, прежде чем делать перевод.

"Доверенные люди"

Зачастую мошенники представляются представителями известных мечетей или организаций, собирая пожертвования лично.

Они могут предоставлять поддельные сертификаты или документы, чтобы убедить вас в подлинности их намерений. Чтобы избежать обмана, всегда уточняйте в самой организации, имеют ли они отношения к данным лицам.

Вовлечение пожилых людей

Часто мошенники нацеливаются на пожилых людей, которые более доверчивы и менее осведомлены о подобных схемах.

Они могут приходить домой к пенсионерам, рассказывая истории о тяжелой судьбе или болезни и прося садака. Родственникам стоит предупреждать своих близких о возможных рисках и обманах.

Как защититься?

Проверяйте организации: если вам предлагают сделать садака через интернет или с рук в руки, не стесняйтесь спросить больше информации. Зайдите на официальный сайт, позвоните в мечеть или организацию, от чьего имени ведется сбор. Доверяйте официальным источникам: перечисляйте средства только проверенным благотворительным фондам, которые имеют положительную репутацию и официальные банковские реквизиты. Сообщайте о мошенничестве: если вы столкнулись с подозрительным сбором средств, можно обратиться в правоохранительные органы или написать заявление на сайте Киберполиции Казахстана.

"Будьте внимательны, защищайте свои средства и поддерживайте тех, кто действительно нуждается в помощи!" – обратились к казахстанцам эксперты Telegram-канала.

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