Защиту персональных данных предлагают закрепить в Конституции РК

Депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов поддержал предлагаемую статью о защите персональных данных, сообщает Zakon.kz.

Обсуждение проходило во время третьего заседания Комиссии по Конституционной реформе.

"Это личные права и свободы, которые должны быть закреплены в Конституции РК и гарантированы государством, как возможности человека в пользовании наиболее ценными благами личной свободы: правом на жизнь и личную безопасность, благами частной семейной жизни, нравственной и духовной неприкосновенностью, необходимыми для охраны его жизни, свободы, достоинства как личности", – заявил депутат.

По словам Марата Башимова, основное назначение личных прав и свобод вытекает из конституционной формулы: "Человек, его жизнь, права и свободы – высшие ценности государства".

"Частную жизнь человека составляют те стороны его личной жизни, которые он не желает делать достоянием других. Это своеобразный суверенитет личности, который не подлежит контролю со стороны общества и государства", – отметил спикер.

Речь идет о свободе от незаконного сбора, обработки, хранения и использования персональных данных, включая данные, обрабатываемые с применением цифровых технологий.

"Эта группа личных прав и свобод призвана обеспечивать неприкосновенность благ частной и семейной жизни: право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. И в эту группу прав в содержании конституционного права на личную свободу следует выделить такие важные правомочия, как право каждого человека на свободу от незаконного сбора, обработки, хранения и использования персональных данных, в том числе с применением цифровых технологий", – подчеркнул депутат.

Марат Башимов напомнил, что законодательство Казахстана уже содержит нормы, направленные на защиту персональных данных. Так, статья 11 Закона РК "О персональных данных и их защите" устанавливает обязанность собственников, операторов и третьих лиц обеспечивать конфиденциальность персональных данных ограниченного доступа и не допускать их распространения без согласия субъекта либо законных оснований. Отдельно закреплена конфиденциальность биометрических данных.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 148 УК РК незаконное нарушение тайны частной жизни влечет уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

К слову, отдельное внимание уделяется профессиональным тайнам.

"Личные и семейные тайны, доверенные представителям ряда профессий для защиты прав и законных интересов граждан, следует рассматривать как тайны профессиональные. К ним относятся врачебная, адвокатская тайна, тайна исповеди, тайна предварительного следствия, нотариальных действий и тому подобное", – обозначил Башимов.

Ранее сообщалось, что за массовые утечки персональных данных казахстанцев предложили ввести уголовную ответственность.