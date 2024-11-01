Какая погода ждет жителей Казахстана 2 ноября

Казахстанские синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать гражданам от погоды в предстоящую субботу, 2 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, по республике ожидаются туманы, усиление ветра, гололед.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана пройдут осадки (дождь, снег), на западе страны ожидается сильный дождь, лишь на юге, юго-востоке страны – погода преимущественно без осадков". РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – со 2 по 4 ноября 2024 года. Из него следует, что в стране ожидается резкое похолодание.