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Какая погода ждет жителей Казахстана 2 ноября

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, холод, туман, туман в горах, каток, высокогорный спортивный комплекс, заморозки, Алматы, осень в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 17:20 Фото: Zakon.kz/Ян Благов
Казахстанские синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать гражданам от погоды в предстоящую субботу, 2 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, по республике ожидаются туманы, усиление ветра, гололед.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана пройдут осадки (дождь, снег), на западе страны ожидается сильный дождь, лишь на юге, юго-востоке страны – погода преимущественно без осадков".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – со 2 по 4 ноября 2024 года. Из него следует, что в стране ожидается резкое похолодание.

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