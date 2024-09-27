Осень под угрозой: дождь, снег и заморозки ожидаются в Казахстане 28 сентября

Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды казахстанцам в предстоящую субботу, 28 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", отрог северо-западного антициклона обусловит прохладную, преимущественно без осадков погоду на большей части страны.

"И только в горных районах юго-востока и востока страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман. Ночью на севере, юге, в предгорных районах Алматинской, на севере, в горных районах Жамбылской, на севере, в центре Жетысуской областей ожидаются заморозки -2-3°С, на севере Западно-Казахстанской области сохраняются заморозки -2°С", – следует из прогноза.

По данным Гидрометцентра, в Актюбинской, Карагандинской, на востоке Улытауской, на востоке Жетысуской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на востоке, в центре Абайской областей сохранится , на востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

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В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на юге Абайской, на западе, севере, в центре Жетысуской, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Ранее синоптики рассказали, что в выходные в южных областях Казахстана ожидаются заморозки. Подробнее о погоде на 28, 29 и 30 сентября 2024 года можете узнать по ссылке.