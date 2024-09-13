Прогноз погоды на 14 сентября: сильный ветер, туман и дожди с грозами ожидаются в Казахстане

О том, каких сюрпризов ожидать от погоды в Казахстане в предстоящую субботу, 14 сентября 2024 года, рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", обширный антициклон сохранит погоду без осадков практически на всей территории Казахстана.

"На северо-востоке, юго-востоке, в центре страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди, на юго-востоке – с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке с пыльной бурей. По РК в ночные и утренние часы ожидается туман", – следует из прогноза.

Также в Гидрометцентре уточнили, что в Актюбинской, Улытауской, на западе Жетысуской, на севере и северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке и северо-западе Кызылординской, на западе и севере Алматинской, на юго-западе и юго-востоке Жамбылской, на западе и в центре Карагандинской, на юге и западе Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на востоке Карагандинской, в центре Алматинской, на севере и юге Улытауской, на западе, северо-западе и юге Абайской, на севере, в центре Жетысуской, на юге Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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