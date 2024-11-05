Поставить пенсионеров перед выбором: что это, освобождение рабочих мест для молодежи или экономия бюджета?

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на встрече с журналистами 1 ноября 2024 года прокомментировала предложение приостановить выплату пенсии работающим пенсионерам. Zakon.kz обратился к известным казахстанским экономистам с просьбой оценить инициативу.

По словам Жакуповой, многие из тех, кто достиг пенсионного возраста, "особо не хотят уходить с работы, потому что им комфортно – их знания, опыт востребованы и они могут оставаться".

В этом случае выплаты из бюджета предполагается приостанавливать до реального ухода на пенсию, а сэкономленное – направлять тем, кто хочет выйти на нее в 55 лет.

К слову, по данным все того же Минтруда, в нашей стране живут более 2,4 млн пенсионеров по возрасту. Статистику по работающим пенсионерам ведомство не предоставляло, но в прошлом году аналитики подсчитали, что их более 80 тыс.

Куда уходят кадры

Как предположил финансовый аналитик Арман Бейсембаев, такое предложение ведомства произрастает из ожидаемого им же в ближайшие годы напряжения на рынке труда:

"Начиная с 2000-х годов у нас положительный прирост населения, который достиг пика в 20-21 годах. Сейчас на рынок труда выходят как раз ребята, родившиеся в начале 2000-х. Они уже окончили вузы или колледжи. С каждым годом эта ситуация будет усугубляться, потому что с каждым годом рождаемость только росла. А значит, рабочих рук, которые будут давить на рынок труда, будет становиться все больше. Очевидно, что на всех рабочих мест не хватит. Минтруда говорит об этом прямо. Потенциально ближайшие несколько лет будет очень большая проблема с трудоустройством молодежи, она есть уже на сегодняшний день. В прошлом или позапрошлом году были данные, что даже по Алматы 20-25% молодежи трудоспособного возраста нигде не учатся и не работают. Грубо говоря, ребята, "сидящие на шее" у родителей".

Так почему же "свежая кровь" "сворачивается" еще до того, как поступить в артерии отечественной экономики?

Во-первых, потому, говорит эксперт, что страна имеет дело с детьми так называемых "тучных нулевых", не желающими начинать на низовых позициях за гроши. Они сразу хотят престижную должность и приличную зарплату. И тут коса находит на камень: работодатели с подобными запросами, считай, "кота в мешке", не согласны. Соответственно, и спроса на обделенные "пробегом", но весьма амбициозные кадры, среди казахстанских HRов не наблюдается.

Во-вторых, продолжает он, у нас простая, слабо диверсифицированная экономика, в условиях которой самый востребованный соискатель – таксист, охранник, продавец, менеджер или курьер. Но куда девать обладателей дипломов инженеров, экономистов?

"Пойти работать по своей специальности крайне сложно, и год за годом будет становиться все сложнее. Но посмотрите на структуру рынка. Кто на сегодняшний день в основном занимает ключевые места? Да, это нынешнее предпенсионное поколение. Поколение бэби-бумеров, которых, между прочим, тоже много". Арман Бейсембаев

В итоге получаем картину недалекого будущего, где, возможно, людей придется менять местами, как колечки в "демографической пирамидке". Для облегчения понимания экономист привел пример. Допустим, руководящую должность занимает 60-летний специалист. Если он уйдет на пенсию, на его "ступеньку" можно поднять опытного сотрудника в возрасте 35+ лет, а уже освобожденную 35-летним – предложить свежеиспеченному выпускнику.

"Я не знаю, примут ли такую меру, но считаю, что это неизбежность. И я прекрасно понимаю, что пенсионеры продолжают работать не от хорошей жизни, но либо так, либо вскоре мы получим толпу "голодной", злой молодежи. Придется выбирать", – подытожил собеседник.

Куда уходят деньги

С подобным подходом к решению непростой задачки в корне не согласен общественный деятель и экономист Айдар Алибаев.

Для начала он счел некорректными любые сравнения нашей республики с Европой – ни в плане возраста выхода на заслуженный отдых, ни касательно пенсионных систем.

"Зачем нас мерят странами Евросоюза, ОЭСР? Почему не такими странами, как Бангладеш, Камбоджа, Македония – если уж из Европы? Вот наш уровень! Мы пытаемся равняться на те государства, в которых уровень жизни, зарплаты гораздо выше, чем у нас. Это все равно что соревноваться в "Формуле-1" на "Запорожце", – заявил эксперт.

Он задается вопросом: почему вообще наши пенсионеры продолжают "держаться за свое кресло", тогда как европейцы с готовностью покидают его? И сам же отвечает:

"Потому что там этих денег хватает на нормальный образ жизни. Наши пенсионеры тоже с удовольствием в гамаке лежали бы, но в большинстве своем не могут себе этого позволить. У них три основных статьи расходов – услуги ЖКХ, пропитание и лекарства. И все три позиции регулярно растут в цене, а индексация очень маленькая. Вдобавок очень многих людей, достигших пенсионного возраста, работодатели, особенно частники, не готовы отпускать. Парадоксально, но, с одной стороны, возрастным трудно устроиться, с другой, есть люди, которые десятилетиями на предприятиях работают и их некем заменить. Потому что никто лучше них не знает свой участок. Да и в своих финансовых запросах они достаточно скромны, в отличие от молодежи".

Экономист уверен: надо не освобождать рабочие места для "молодых и злых", а создавать их. А для этого – дать дорогу малому и среднему бизнесу, создать ему комфортный климат и позволить "дышать свободно".

В завершение Айдар Алибаев добавил, что, по его мнению, безальтернативный выбор для старшего поколения, помимо уступки младшему, еще и нацелен на урезание социальных расходов для экономии бюджетных средств.

Между тем Министерство труда и социальной защиты населения РК подчеркнуло, что резонансные меры в настоящее время рассматриваются с экспертным сообществом и не являются готовым решением для дальнейшего внесения поправок в действующее законодательство.

"На встрече с журналистами министр озвучила прорабатываемые подходы по внедрению механизма отложенного и досрочного выхода на пенсию. Это довольно распространенная практика в странах ОЭСР. Необходимо понимать, что чем позже гражданин фиксирует право на государственную пенсию, тем выше будет ее размер за счет повышающих коэффициентов. Граждане, которые хотят выйти на заслуженный отдых до наступления пенсионного возраста, будут получать пенсии в соответствии со стажем участия в накопительной пенсионной системе и коэффициентом дожития. Соответственно, они будут меньше, так как будут распределяться равными долями на более долгосрочный период", – пояснили в пресс-службе.

И заверили: "государство в лице Министерства труда и социальной защиты населения РК никогда не допустит введения норм в законодательство, ухудшающих социальное положение граждан".