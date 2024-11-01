Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Министр экологии и природных ресурсов обвинил акиматы в расхлябанности

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, МЭПР РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 19:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 1 ноября 2024 года в ходе круглого стола в Мажилисе ответил на критику депутата о том, что ряд акиматов до сих пор не завершили установку автоматизированной системы мониторинга (АСМ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Вера Ким отметила, что, несмотря на требования и обязательства по установке автоматизированной системы мониторинга (АСМ) до 1 января 2025 года, на сегодняшний день лишь 68% объектов выполнили это требование.

"На 17 крупных объектах в 10 регионах, включая коммунальные службы, эта проблема сохраняется – они не выполнили свои обязательства. Вы отметили, что принимаются различные меры. Вопрос также касается и финансирования. У меня вопрос к акиматам 10 регионов: почему при действующих штрафах и надзоре со стороны государственных органов внедрение АСМ до сих пор не завершено? Какие конкретные действия предпринимаются для решения вопросов с финансированием, учитывая, что коммунальные предприятия остаются основными нарушителями? Насколько готовы 10 регионов к тому, чтобы эта проблема была решена к 1 января?" – спросила она.

В частности, вопрос был адресован к акиматам Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Абайской, а также Павлодарской, Акмолинской, Мангыстауской областей и городов: Риддер, Талдыкорган, Петропавловск и Астана.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев подтвердил, что в этом всем вина акиматов.

"Мы говорили о 91 объекте, из которых 69 завершат установку в этом году. Из оставшихся 17, как уже отмечалось, 12 – это коммунальные предприятия. Состоялся серьезный разговор. Вопрос в том, почему до сих пор не разработан проект по внедрению АСМ. Проблема лишь в расхлябанности. Деньги есть. Это небольшая сумма, но, к сожалению, акиматы с 2021 года, со дня принятия экологического кодекса, ничего не сделали. Мы еще с прошлого года отправляем им письма", – заявил он.

По его словам, уже началась череда административных штрафов – наложено около 10 млн тенге штрафов.

"Теперь, когда конец года, количество визитов увеличилось. Нам постоянно дают обязательства, устанавливают сроки, показывают объемы конкурсов и говорят, что установят системы в следующем году. Но вся проблема в том, что частный бизнес уже установил АСМ, а коммунальные предприятия все еще не могут", – резюмировал министр.

6 сентября 2023 году президент поручил министру экологии Ерлану Нысанбаеву взять на особый контроль реализацию Плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах.

Читайте также

штормовое предупреждение
Метель, гололед и туман: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора
Депутат потребовала разобраться с вывозом сортированного мусора в Астане
Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Почему в Казахстане нет пособия по безработице
Екатерина Елисеева
Ерлан Нысанбаев Мажилис Парламента РК МЭ РК 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: