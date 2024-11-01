Министр экологии и природных ресурсов обвинил акиматы в расхлябанности

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 1 ноября 2024 года в ходе круглого стола в Мажилисе ответил на критику депутата о том, что ряд акиматов до сих пор не завершили установку автоматизированной системы мониторинга (АСМ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Вера Ким отметила, что, несмотря на требования и обязательства по установке автоматизированной системы мониторинга (АСМ) до 1 января 2025 года, на сегодняшний день лишь 68% объектов выполнили это требование.

"На 17 крупных объектах в 10 регионах, включая коммунальные службы, эта проблема сохраняется – они не выполнили свои обязательства. Вы отметили, что принимаются различные меры. Вопрос также касается и финансирования. У меня вопрос к акиматам 10 регионов: почему при действующих штрафах и надзоре со стороны государственных органов внедрение АСМ до сих пор не завершено? Какие конкретные действия предпринимаются для решения вопросов с финансированием, учитывая, что коммунальные предприятия остаются основными нарушителями? Насколько готовы 10 регионов к тому, чтобы эта проблема была решена к 1 января?" – спросила она.

В частности, вопрос был адресован к акиматам Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Абайской, а также Павлодарской, Акмолинской, Мангыстауской областей и городов: Риддер, Талдыкорган, Петропавловск и Астана.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев подтвердил, что в этом всем вина акиматов.

"Мы говорили о 91 объекте, из которых 69 завершат установку в этом году. Из оставшихся 17, как уже отмечалось, 12 – это коммунальные предприятия. Состоялся серьезный разговор. Вопрос в том, почему до сих пор не разработан проект по внедрению АСМ. Проблема лишь в расхлябанности. Деньги есть. Это небольшая сумма, но, к сожалению, акиматы с 2021 года, со дня принятия экологического кодекса, ничего не сделали. Мы еще с прошлого года отправляем им письма", – заявил он.

По его словам, уже началась череда административных штрафов – наложено около 10 млн тенге штрафов.

"Теперь, когда конец года, количество визитов увеличилось. Нам постоянно дают обязательства, устанавливают сроки, показывают объемы конкурсов и говорят, что установят системы в следующем году. Но вся проблема в том, что частный бизнес уже установил АСМ, а коммунальные предприятия все еще не могут", – резюмировал министр.

6 сентября 2023 году президент поручил министру экологии Ерлану Нысанбаеву взять на особый контроль реализацию Плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах.