Какие поручения дал Токаев новому министру Нысанбаеву
Как следует из сообщения Акорды, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации нового экологического законодательства и сохранению природных ресурсов.
"Президент поручил взять на особый контроль реализацию Плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах", – отмечается в сообщении.
Глава государства подчеркнул необходимость принятия системных мер по улучшению материально-технической базы подведомственных министерству организаций и скорейшему внедрению систем раннего обнаружения очагов лесных пожаров в национальных парках, а также по повышению квалификации работников лесных хозяйств.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев и выработки комплексных подходов к решению проблемы стихийных свалок.
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5 сентября 2023 года указом президента новым министром экологии и природных ресурсов Казахстана стал Ерлан Нысанбаев. До 1 сентября эту должность занимала Зульфия Сулейменова.