Какие поручения дал Токаев новому министру Нысанбаеву

6 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял нового министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации нового экологического законодательства и сохранению природных ресурсов.

"Президент поручил взять на особый контроль реализацию Плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах", – отмечается в сообщении.

Глава государства подчеркнул необходимость принятия системных мер по улучшению материально-технической базы подведомственных министерству организаций и скорейшему внедрению систем раннего обнаружения очагов лесных пожаров в национальных парках, а также по повышению квалификации работников лесных хозяйств.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев и выработки комплексных подходов к решению проблемы стихийных свалок.

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