Что такое "безупречная репутация" госслужащего, выясняют в Казахстане

Проректор-директор межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК Гульнар Шушикова рассказала, что казахстанские ученые внесли предложения по работе института безупречной репутации госслужащих, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что ученые сформировали авторскую дефиницию этого понятия. А также с привлечением математиков разработали формулу и алгоритм оценки "безупречной репутации".

"Все составные части формулы имеются в информационных системах уполномоченного органа. Теперь надо "вшить" в систему логику, и она по нажатию кнопки, в один клик, сможет производить необходимые расчеты", – сказала Гульнар Шушикова 1 ноября 2024 года на международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы правоохранительной деятельности".

Эксперт пояснила, что в ходе совершенствования государственной службы в отдельных законодательных актах обнаружено словосочетание "безупречная репутация", но нигде не раскрывается, что это такое, и каким образом измеряется. В рамках исследования казахстанские ученые разработали определение "безупречной репутации".

"Эти данные позволят показать обладает ли человек безупречной репутацией или все-таки он не безупречный. То есть при изучении документов кандидата на госслужбу, при собеседовании будут учитывать этот фактор и брать на себя ответственность: принимать такого госслужащего или нет. Мы полагаем, что безупречная репутация должна стать ядром системы отбора кадров на госслужбу, чтобы сформировать госаппарат нового формата и изначально набирать лучших", – считает Гульнар Шушикова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будет введен институт безупречной репутации в системе государственной службы.

