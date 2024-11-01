Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почему в Казахстане нет пособия по безработице

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 19:55 Фото: pexels
Президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков на встрече с журналистами 1 ноября 2024 года рассказал, кто может претендовать на помощь от государства в случае потери работы, сообщает Zakon.kz.

Даулет Аргандыков отметил, что в Казахстане нет такого понятия как "пособие по безработице".

"Есть социальные выплаты, связанные с потерей работы и выплачиваются они Государственным фондом социального страхования... Мы говорим о справедливости – то есть система должна работать как подушка на случай наступления рисков, она для этого и создана. Поэтому эти механизмы на сегодня так устроены. И это совершенно нормальная практика", – пояснил он.

Суть системы, по его словам, в том, что такую помощь получают только те, кто работал, но потерял работу.

"Почему мы с вами работаем и отчисляем, и эти деньги должны получать те, кто не работает и не отчислял? Это же несправедливо? Во всем мире так: кто работает и отчисляет, для них эта подушка срабатывает. Причем, там внутри размер выплат зависит от стажа участия в системе соцстрахования и размера ваших отчислений", – добавил он.

Пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Александр Кононец добавил, что выплата из ГФСС предусматривается участниками системы социального страхования, то есть работающим гражданам, за которых работодатель делал отчисления в Фонд социального страхования.

"Она выплачивается в размере до 40% от утраченного дохода на период до шести месяцев, и направлена на то, чтобы дать человеку, потерявшему работу, возможность найти себе другую. Это, скажем так, выплата для его поддержки. Это не пособие по безработице. У нас нет пособия по безработице. А для граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, предусмотрена адресная-социальная помощь. Это два разных направления. Пособие от слова "подсобить", "помочь". Пособие не рассчитано на то, чтобы люди полностью на эти деньги жили", – резюмировал он

Ранее, 1 ноября 2024 года, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала предложение приостановить выплату пенсии работающим пенсионерам.

Читайте также

штормовое предупреждение
Метель, гололед и туман: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора
Депутат потребовала разобраться с вывозом сортированного мусора в Астане
погода в Казахстане на ноябрь
Каким будет ноябрь, рассказали казахстанские синоптики
Мадина Мамырханова
Светлана Жакупова МТСЗН РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: