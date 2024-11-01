Почему в Казахстане нет пособия по безработице

Президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков на встрече с журналистами 1 ноября 2024 года рассказал, кто может претендовать на помощь от государства в случае потери работы, сообщает Zakon.kz.

Даулет Аргандыков отметил, что в Казахстане нет такого понятия как "пособие по безработице".

"Есть социальные выплаты, связанные с потерей работы и выплачиваются они Государственным фондом социального страхования... Мы говорим о справедливости – то есть система должна работать как подушка на случай наступления рисков, она для этого и создана. Поэтому эти механизмы на сегодня так устроены. И это совершенно нормальная практика", – пояснил он.

Суть системы, по его словам, в том, что такую помощь получают только те, кто работал, но потерял работу.

"Почему мы с вами работаем и отчисляем, и эти деньги должны получать те, кто не работает и не отчислял? Это же несправедливо? Во всем мире так: кто работает и отчисляет, для них эта подушка срабатывает. Причем, там внутри размер выплат зависит от стажа участия в системе соцстрахования и размера ваших отчислений", – добавил он.

Пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Александр Кононец добавил, что выплата из ГФСС предусматривается участниками системы социального страхования, то есть работающим гражданам, за которых работодатель делал отчисления в Фонд социального страхования.

"Она выплачивается в размере до 40% от утраченного дохода на период до шести месяцев, и направлена на то, чтобы дать человеку, потерявшему работу, возможность найти себе другую. Это, скажем так, выплата для его поддержки. Это не пособие по безработице. У нас нет пособия по безработице. А для граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, предусмотрена адресная-социальная помощь. Это два разных направления. Пособие от слова "подсобить", "помочь". Пособие не рассчитано на то, чтобы люди полностью на эти деньги жили", – резюмировал он

Ранее, 1 ноября 2024 года, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова прокомментировала предложение приостановить выплату пенсии работающим пенсионерам.

