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Жилой комплекс попал под снос в Алматы

снос жилого комплекса, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 23:30 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Жилой комплекс в алматинском микрорайоне Ерменсай, пер. 7, уч. 8, признан незаконным по решению суда. 1 ноября начался процесс сноса строения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата города, в ходе внеплановой проверки объекта было установлено, что ТОО "MGM Development" начато строительство данного жилого комплекса за отсутствием АПЗ, согласования эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ, госэкспертизы, авторского и технического надзоров.

снос жилого комплекса в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 23:30

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"21 декабря 2022 года в отношении заказчика управлением приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. 25 апреля 2023 года направлено исковое заявление на снос в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы. 27 декабря 2023 года Алматинским городским судом решение СМЭС о сносе оставлено без изменения, апелляционная жалоба собственника отклонена. Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей Департамента юстиции", – говорится в сообщении.
снос жилого комплекса в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 23:30

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Отмечается, что в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за незаконным строительством с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 50 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.

Ранее сообщалось, что кафе с пристройкой попало под снос в Алматы.

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