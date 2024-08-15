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Кафе с пристройкой попало под снос в Алматы

Кафе с пристройкой попали под снос Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 17:14 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Собственник незаконной крупной пристройки самостоятельно сносит объект по улице Вильямса в Алматы. Как это произошло, детально рассказали Zakon.kz в пресс-службе Управления градостроительного контроля города.

В сообщении за 15 августа 2024 года отмечено, что ранее управлением в отношении собственника (физлицо) были приняты административные меры в связи с отсутствием проектно-сметной документации и заключения экспертизы, сопровождения авторского и технического надзоров.

Кафе с пристройкой попали под снос Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 17:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В ходе проверки установлено, что собственником хозяйственным способом была возведена капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Кафе с пристройкой попали под снос Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 17:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Выданное предписание, уточнили специалисты, на устранение допущенных нарушений собственник не исполнил. В результате управление обратилось в СМЭС с исковым заявлением на снос.

7 марта 2024 года решением суда исковые требования управления удовлетворены.

"Снос объекта собственник ведет самостоятельно при содействии судебных исполнителей".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Ранее, 13 августа, сообщалось о сносе этажа крупного бизнес-центра Parasat по ул. Муратбаева, 63.

Также стало известно, что перед началом учебного года в Астане снесут школу. Она признана аварийной.

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