Кафе с пристройкой попало под снос в Алматы
В сообщении за 15 августа 2024 года отмечено, что ранее управлением в отношении собственника (физлицо) были приняты административные меры в связи с отсутствием проектно-сметной документации и заключения экспертизы, сопровождения авторского и технического надзоров.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"В ходе проверки установлено, что собственником хозяйственным способом была возведена капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Выданное предписание, уточнили специалисты, на устранение допущенных нарушений собственник не исполнил. В результате управление обратилось в СМЭС с исковым заявлением на снос.
7 марта 2024 года решением суда исковые требования управления удовлетворены.
"Снос объекта собственник ведет самостоятельно при содействии судебных исполнителей".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Ранее, 13 августа, сообщалось о сносе этажа крупного бизнес-центра Parasat по ул. Муратбаева, 63.
Также стало известно, что перед началом учебного года в Астане снесут школу. Она признана аварийной.