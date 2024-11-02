В Алматы на два дня изменили маршруты трех автобусов
Речь идет об автобусах № 45, 95 и 121. Они будут двигаться по-новому до 20:00 3 ноября.
№ 45 в северном направлении: улица Желтоксан – улица Сатпаева – проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык, далее по схеме. В обратном направлении: улица Жолдасбекова – проспект Достык – проспект Абая – проспект Назарбаева – улица Сатпаева – улица Желтоксан, далее по схеме.
№ 95 в восточном направлении: улица Сатпаева – проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык, далее по схеме. В обратном направлении: улица Омарова – проспект Достык – проспект Абая –проспект Назарбаева – улица Сатпаева, далее по схеме.
№ 121 в южном направлении: улица Сатпаева – проспект Назарбаева – проспект Абая – проспект Достык, далее по схеме. В обратном направлении: проспект Достык – проспект Абая – проспект Назарбаева –улица Сатпаева, далее по схеме.
Напомним, сельскохозяйственная ярмарка работает в Алматы с 08:00 до 17:00 на участке улицы Сатпаева от Уалиханова до Достык. Однако это мероприятие внесет изменения в передвижение автовладельцев. Часть улицы Сатпаева будет перекрыта два дня.