Общество

Один из автобусов изменит маршрут в Алматы с 17 января

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы
В Алматы с предстоящей субботы изменится маршрут автобуса №50. Причина – завершение ремонта дорог, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 января 2026 года, стало известно из Telegram-канала ТОО "Транспортный Холдинг города Алматы":

"В связи с завершением ремонта дорог на ул. Абдильдина с 17 января схема движения маршрута №50 изменится".

Маршрут №50

  • в западном направлении: пр. Абая – ул. Ашимова – ул. Кенесбаева – ул. Абдильдина – ул. Даулеткерея, далее по схеме.
  • в обратном направлении: без изменений.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 18:10
В Алматы запустят новый автобусный маршрут

8 января 2026 года стало известно, что сразу восемь автобусов изменят маршруты в Алматы из-за закрытия рынка и строительства транспортного узла.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
