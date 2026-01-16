Один из автобусов изменит маршрут в Алматы с 17 января
В Алматы с предстоящей субботы изменится маршрут автобуса №50. Причина – завершение ремонта дорог, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 16 января 2026 года, стало известно из Telegram-канала ТОО "Транспортный Холдинг города Алматы":
"В связи с завершением ремонта дорог на ул. Абдильдина с 17 января схема движения маршрута №50 изменится".
Маршрут №50
- в западном направлении: пр. Абая – ул. Ашимова – ул. Кенесбаева – ул. Абдильдина – ул. Даулеткерея, далее по схеме.
- в обратном направлении: без изменений.
8 января 2026 года стало известно, что сразу восемь автобусов изменят маршруты в Алматы из-за закрытия рынка и строительства транспортного узла.
