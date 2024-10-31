В Алматы на два дня перекроют участок по Сатпаева

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы 2-3 ноября 2024 года для жителей и гостей города пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. Однако это мероприятие внесет изменения в передвижение автовладельцев. Часть улицы Сатпаева будет перекрыта два дня, сообщает Zakon.kz.

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