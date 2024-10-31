В Алматы на два дня перекроют участок по Сатпаева
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы 2-3 ноября 2024 года для жителей и гостей города пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. Однако это мероприятие внесет изменения в передвижение автовладельцев. Часть улицы Сатпаева будет перекрыта два дня, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба акимата обратилась к алматинцам и озвучила детали.
"Уважаемые автовладельцы! В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки часть улицы Сатпаева на участке от ул. Уалиханова до пр. Достык будет перекрыта с 1 ноября 20:00 до 3 ноября 20:00".Пресс-служба акимата Алматы
Также администрация принесла извинения за временные неудобства и попросила заранее корректировать свой маршрут.
"На время проведения ярмарки изменятся схемы маршрутов №45, №95 и №121. Объезд перекрываемого участка будет производиться по проспекту Абая".Пресс-служба акимата Алматы
Ранее сообщалось, что в Алматы снесли крупное СТО.
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