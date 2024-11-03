Самолет из Атырау дважды не смог приземлиться в аэропорту Актау
В авиакомпании "FlyArystan", которая занимается осуществлением рейса 7277 "Атырау – Актау", пояснили, что борт должен был вылететь еще 2 ноября 2024 в 06:40, но был задержан из-за непогоды.
"Вылет рейса состоялся 2 ноября в 21:50. В связи с погодными условиями в Актау, где наблюдался сильный туман, а уровень видимости был ниже минимальной, посадка самолета была невозможна и он вернулся в Атырау", – сообщил авиаперевозчик.
Второй вылет состоялся 3 ноября 2024 года в 06:50, но из-за неблагоприятных погодных условий в Актау борт вновь вернулся в Атырау.
Обратившимся к представителям авиакомпании пассажирам были предоставлены напитки, горячее питание и расселение в гостиницу. Они также имели возможность получить полный возврат средств или бесплатное перебронирование.
"Пассажиры, пропустившие стыковочный рейс Актау – Стамбул, также могли сделать полный возврат средств или бесплатное перебронирование", – отметили в компании.
На данный момент запланированное время вылета рейса – 17:30.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Международном аэропорту Актау 3 ноября 2024 года задерживаются на прилет и вылет сразу несколько рейсов.