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Самолет из Атырау дважды не смог приземлиться в аэропорту Актау

Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 17:05 Фото: Zakon.kz
Самолет по маршруту "Атырау-Актау" дважды не смог совершить посадку в аэропорту центра Мангистауской области и возвращался обратно, сообщает Zakon.kz.

В авиакомпании "FlyArystan", которая занимается осуществлением рейса 7277 "Атырау – Актау", пояснили, что борт должен был вылететь еще 2 ноября 2024 в 06:40, но был задержан из-за непогоды.

"Вылет рейса состоялся 2 ноября в 21:50. В связи с погодными условиями в Актау, где наблюдался сильный туман, а уровень видимости был ниже минимальной, посадка самолета была невозможна и он вернулся в Атырау", – сообщил авиаперевозчик.

Второй вылет состоялся 3 ноября 2024 года в 06:50, но из-за неблагоприятных погодных условий в Актау борт вновь вернулся в Атырау.

Обратившимся к представителям авиакомпании пассажирам были предоставлены напитки, горячее питание и расселение в гостиницу. Они также имели возможность получить полный возврат средств или бесплатное перебронирование.

"Пассажиры, пропустившие стыковочный рейс Актау – Стамбул, также могли сделать полный возврат средств или бесплатное перебронирование", – отметили в компании.

На данный момент запланированное время вылета рейса – 17:30.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Международном аэропорту Актау 3 ноября 2024 года задерживаются на прилет и вылет сразу несколько рейсов.

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