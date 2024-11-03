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Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 4 по 6 ноября

Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 17:50 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 4 по 6 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Синоптики предупреждают, что в связи с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны 4 ноября 2024 года пройдут дожди и снег.

"Лишь на юго-востоке и востоке Казахстана сохранится погода без осадков. В целом по республике прогнозируются туманы, усиление ветра. На западе, северо-западе и севере – гололед", – сообщили в "Казгидромет".

В Астане

4 ноября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, осадки (дождь с переходом в снег), на дорогах гололедица. Ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +7+9°.

5 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем -1+1°.

6 ноября: переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед. Ветер 9-14 м/с, утром и днем порывы до 15-20, временами до 23 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +4+6°.

В Алматы

4 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +19+21°.

5 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +13+15°.

6 ноября: ночью переменная облачность, дождь. Днем переменная облачность, дождь, временами сильный. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +13+15°.

В Шымкенте

4 ноября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, во второй половине дня – дождь. Ветер 8-13 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +21+23°.

5 ноября: ночью переменная облачность, дождь. Днем переменная облачность, дождь, временами сильный дождь. Ветер 8-13 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +11+13°.

6 ноября: переменная облачность, дождь, временами сильный. Днем переменная облачность, дождь. Ветер 8-13 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +10+12°.

Ранее синоптики рассказали о том, какая погода будет в Казахстане в ноябре 2024 года.

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