Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 28 по 30 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане 28 октября: облачно, осадки, временами сильный дождь и снег. Низовая метель, гололед. Ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду, днем временами до 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1+3°. 29 октября: ночью переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед, туман. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°, днем 0+2°. 30 октября: ночью переменная облачность, временами дождь и снег, гололед. Ночью и утром – туман. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +1+3°. В Алматы 28 октября: облачно, дождь, временами сильный. Вечером туман. Ветер 3-8 м/с, ночью и утром порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +6+8° с дальнейшим понижением. 29 октября: ночью переменная облачность, дождь и снег, гололед, туман. Днем переменная облачность, дождь. Утром – туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +7+9°. 30 октября: ночью переменная облачность, без осадков. Туман. Днем переменная облачность, дождь. Утром – туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +8+10°. В Шымкенте 28 октября: ночью переменная облачность, сильные осадки (преимущественно дождь), туман. Днем переменная облачность, осадки (преимущественно дождь). Ветер 8-13 м/с, ночью порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +6+8°. 29 октября: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +8+10°. 30 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +9+11°. Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Алматы в последнюю неделю октября. Читайте также 434 мальчика и 416 девочек: День Республики принес Казахстану 850 новорожденных

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