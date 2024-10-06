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Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 7 по 9 октября

Парк, осень, желтые листья, листопад, люди , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 18:00 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 7 по 9 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане

7 октября: ночью переменная облачность, небольшой дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +13+15°.

8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +17+19°.

9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+20°.

В Алматы

7 октября: облачно, временами дождь. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°.

8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +21+23°.

9 октября: ночью переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +21+23°.

В Шымкенте

7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +22+24°.

8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +25+27°.

9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +27+29°.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает алматинцев до 11 октября 2024 года.

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