Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 7 по 9 октября

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 7 по 9 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане 7 октября: ночью переменная облачность, небольшой дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +13+15°. 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +17+19°. 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+20°. В Алматы 7 октября: облачно, временами дождь. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°. 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +21+23°. 9 октября: ночью переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +21+23°. В Шымкенте 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +22+24°. 8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +25+27°. 9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +27+29°. Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает алматинцев до 11 октября 2024 года. Читайте также Большинство избирателей уже проголосовали на референдуме по АЭС Порядка 800 шахтеров из области Абай проголосовали на референдуме Звездный выбор: эстрадный певец Кайрат Баекенов принял участие в референдуме

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