Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 7 по 9 октября
В Астане
7 октября: ночью переменная облачность, небольшой дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +13+15°.
8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +17+19°.
9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+20°.
В Алматы
7 октября: облачно, временами дождь. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°.
8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +21+23°.
9 октября: ночью переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +21+23°.
В Шымкенте
7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +22+24°.
8 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +25+27°.
9 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +27+29°.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает алматинцев до 11 октября 2024 года.