Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 11 по 13 ноября
В понедельник, 11 ноября, по прогнозам синоптиков, большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины северного циклона.
"В стране сохраняются осадки в виде дождя и снега. На севере, в центре и на востоке республики ожидаются метель, гололед, туман и усиление ветра", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Астане
11 ноября: ночью переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ночью и утром туман, гололед. Днем переменная облачность, временами снег, метель. Ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -3-5°, в дневные часы ожидается дальнейшее понижение градусов.
12 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -8-10°.
13 ноября: переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, снег, низовая метель. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -6-8°.
В Алматы
11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +9+11°.
12 ноября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, в конце дня осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 м/с, днем порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +6+8°.
13 ноября: пасмурно, временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер 2-7 м/с, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +4+6°.
В Шымкенте
11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +10+12°.
12 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +10+12°.
13 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +5+7°.
Ранее синоптики рассказали, какую погоду прогнозируют на предстоящую неделю в Алматы.