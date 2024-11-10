Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 11 по 13 ноября

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 11 по 13 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 11 ноября, по прогнозам синоптиков, большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины северного циклона.

"В стране сохраняются осадки в виде дождя и снега. На севере, в центре и на востоке республики ожидаются метель, гололед, туман и усиление ветра", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Астане

11 ноября: ночью переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ночью и утром туман, гололед. Днем переменная облачность, временами снег, метель. Ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -3-5°, в дневные часы ожидается дальнейшее понижение градусов.

12 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем -8-10°.

13 ноября: переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, снег, низовая метель. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -6-8°.

В Алматы

11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +9+11°.

12 ноября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, в конце дня осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 м/с, днем порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +6+8°.

13 ноября: пасмурно, временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер 2-7 м/с, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +4+6°.

В Шымкенте

11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +10+12°.

12 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +10+12°.

13 ноября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +5+7°.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду прогнозируют на предстоящую неделю в Алматы.