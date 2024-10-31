Крупное СТО снесли в Алматы

Сегодня, 31 октября 2024 года, в пресс-службе акимата Алматы заявили о сносе крупного объекта технического обслуживания, находящегося по улице Розыбакиева, сообщает Zakon.kz.

В городском Управлении градостроительного контроля подчеркнули, что нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки. Собственнику ТОО "АКЖОЛ" были выданы предписания на устранение допущенных нарушений.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Однако требования предписания не были исполнены.

"13 сентября 2024 года управлением инициирован иск в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы на снос объекта", – подчеркнули в пресс-службе.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Несмотря на то, что судебные разбирательства не завершились, собственник начал демонтаж объекта в добровольном порядке.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы на проспекте Абая, 34 снова под снос пошла терраса донерной.