Крупное СТО снесли в Алматы
В городском Управлении градостроительного контроля подчеркнули, что нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки. Собственнику ТОО "АКЖОЛ" были выданы предписания на устранение допущенных нарушений.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Однако требования предписания не были исполнены.
"13 сентября 2024 года управлением инициирован иск в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы на снос объекта", – подчеркнули в пресс-службе.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Несмотря на то, что судебные разбирательства не завершились, собственник начал демонтаж объекта в добровольном порядке.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Ранее сообщалось, что в Алматы на проспекте Абая, 34 снова под снос пошла терраса донерной.