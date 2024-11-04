ТЭЦ-3 в Семее: когда станцию введут в эксплуатацию

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев в СЦК 4 ноября 2024 года высказался о строительстве ТЭЦ-3 в Семее, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Уранхаев отметил, что разработку технико-экономического обоснования по проекту строительства ТЭЦ планируется завершить до декабря 2024 года.

"В марте 2025 года начнутся подготовительные работы и планируем начать строительные работы осенью 2025 года. Предполагается, что введут объект в эксплуатацию в 2027 году", – отметил глава региона.

Аким добавил, что за счет внебюджетных средств ведется разработка проектно-сметной документации по строительству внешней инфраструктуры ТЭЦ-3 с подведением всей необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

"АО "Самрук Энерго" завершена работа по разработке предварительного технико-экономического обоснования (предТЭО) строительства Семейской ГЭС мощностью 294 МВт, а также второй очереди реконструкции Шульбинской ГЭС с увеличением мощности на 1050 МВт. В целях покрытия дефицита тепловой энергии и своевременного ввода социальных объектов жилого района Карагайлы, за счет средств инвестора ведется строительство блочно-модульной котельной мощностью 21,5 Гкал/час со сроком завершения в декабре 2024 года", – пояснил спикер.

Всего, по его словам, по области в сфере теплоснабжения реализуется 28 проектов на общую сумму 18,5 млрд тенге.

"В текущем году за счет республиканского и областного бюджетов на эти цели выделено 9,2 млрд тенге. На сегодня завершены работы на 17 теплоисточниках и заменены 27,5 км тепловых сетей. Таким образом, по итогам текущего года износ тепловых сетей снижен с 64,2 до 59,7%. В следующем году после полной реализации проектов ожидается снижение износа до 57,7%. Кроме того, с 2023 года за счет средств инвесторов разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию и строительство семи теплоисточников и трех участков тепловых сетей. В этом году также за счет внебюджетных средств начата разработка еще 32 ПСД по реконструкции тепловых пунктов и сетей. Тем самым предстоит реализация еще 42 проектов", – добавил Нурлан Уранхаев.

9 ноября 2023 года министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал журналистам, как будет реализовываться проект строительства ТЭЦ в трех городах Казахстана.

