Как действовать жителям верхних этажей при землетрясениях
В ведомстве подчеркнули, что самое главное в такой ситуации – это сохранять спокойствие.
"Важно обозначить безопасные места в квартире. Как правило, это места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами... При первых толчках необходимо переждать на (безопасном. – Прим. ред.) месте, как только они заканчиваются, не пользуясь лифтами, выйти на улицу, захватив с собой тревожный чемодан. В зимнее время в тревожном чемодане необходимо иметь теплые вещи".Пресс-служба ДЧС Алматы
После того, как вышли на улицу, необходимо отойти на безопасное расстояние от зданий и сооружений. Нельзя стоять под балконами, нужно отойти дальше от линий электропередач и деревьев. Далее рекомендуется проследовать в пункты временного размещения населения.
В обязательном порядке в тревожном чемоданчике должен быть радиоприемник, по которому ДЧС будет передавать информацию по дальнейшим действиям для населения.
Специалисты ДЧС Алматы рекомендуют жителям придерживаться следующих правил:
- Сохранять спокойствие, не паниковать.
- Не пользоваться лифтом и лестницей во время толчков, переждать дома, в помещении.
- Отойти от мебели, окон, люстры.
- Найти укрытие – "треугольники жизни" (занять место в углу несущих/капитальных/внутренних стен).
- Покинуть здание (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
- Отключить воду, газ, электричество.
- Захватить "тревожный чемодан", подготовленный заранее.
- При эвакуации из здания держаться подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Быть готовым к повторным толчкам.
- Оказать помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.
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