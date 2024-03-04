В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассказали, как действовать жителям верхних этажей при землетрясениях. Эти рекомендации были разосланы ДЧС города после сильного землетрясения, которое произошло в южной столице 4 марта 2024 года в 11:22, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что самое главное в такой ситуации – это сохранять спокойствие.

"Важно обозначить безопасные места в квартире. Как правило, это места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами... При первых толчках необходимо переждать на (безопасном. – Прим. ред.) месте, как только они заканчиваются, не пользуясь лифтами, выйти на улицу, захватив с собой тревожный чемодан. В зимнее время в тревожном чемодане необходимо иметь теплые вещи". Пресс-служба ДЧС Алматы

После того, как вышли на улицу, необходимо отойти на безопасное расстояние от зданий и сооружений. Нельзя стоять под балконами, нужно отойти дальше от линий электропередач и деревьев. Далее рекомендуется проследовать в пункты временного размещения населения.

В обязательном порядке в тревожном чемоданчике должен быть радиоприемник, по которому ДЧС будет передавать информацию по дальнейшим действиям для населения.

Специалисты ДЧС Алматы рекомендуют жителям придерживаться следующих правил:

Сохранять спокойствие, не паниковать. Не пользоваться лифтом и лестницей во время толчков, переждать дома, в помещении. Отойти от мебели, окон, люстры. Найти укрытие – "треугольники жизни" (занять место в углу несущих/капитальных/внутренних стен). Покинуть здание (в многоэтажных домах – после прекращения толчков). Отключить воду, газ, электричество. Захватить "тревожный чемодан", подготовленный заранее. При эвакуации из здания держаться подальше от электролиний, зданий, деревьев. Быть готовым к повторным толчкам. Оказать помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

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Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

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Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.