В Алматы произошло землетрясение
Примерная магнитуда – 4,5.
Фото: emsc-csem.org
По данным ДЧС Алматы, 5 ноября в 10:00 от ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК получена устная информация о землетрясении на территории Казахстана (время возникновения, место обнаружения уточняются).
"Полученные данные в обработке", – добавили в пресс-службе городского ДЧС.
Как уточнили в МЧС, землетрясение зарегистрировано в 10 час. 00 мин. 30 сек. по времени. Координаты: 43.261 с. ш. 77.310 в. д.
"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана, в 33 км на восток от Алматы", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- Алматы – 3;
- Талгар – 4;
- Есик – 4;
- с. Тургень – 3;
- с. Отеген-Батыр – 3;
- с. Боралдай – 2;
- с. Маловодное – 2;
- с. Ж. Кайыпова – 2;
- Алатау (Жетиген) – 2;
- Карасай (Каскелен) – 2.
Отметим, что некоторые пользователи Android получили на свои смартфоны уведомления.
Фото: Zakon.kz
Испугавшиеся жители Алматы покинули здания. Ниже – ситуация на Арбате.
Фото: Zakon.kz
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