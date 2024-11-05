В Алматы произошло землетрясение

В Алматы и Алматинской области сегодня, 5 ноября 2024 года, в 10:00 произошло землетрясение. По данным МЧС, больше всего подземные толчки ощутили жители Талгара и Есика, сообщает Zakon.kz.

Примерная магнитуда – 4,5.

Фото: emsc-csem.org

По данным ДЧС Алматы, 5 ноября в 10:00 от ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК получена устная информация о землетрясении на территории Казахстана (время возникновения, место обнаружения уточняются).

"Полученные данные в обработке", – добавили в пресс-службе городского ДЧС.

Как уточнили в МЧС, землетрясение зарегистрировано в 10 час. 00 мин. 30 сек. по времени. Координаты: 43.261 с. ш. 77.310 в. д.

"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана, в 33 км на восток от Алматы", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, расчетная интенсивность (в баллах) составила:

Алматы – 3;

Талгар – 4;

Есик – 4;

с. Тургень – 3;

с. Отеген-Батыр – 3;

с. Боралдай – 2;

с. Маловодное – 2;

с. Ж. Кайыпова – 2;

Алатау (Жетиген) – 2;

Карасай (Каскелен) – 2.

Отметим, что некоторые пользователи Android получили на свои смартфоны уведомления.

Фото: Zakon.kz

Испугавшиеся жители Алматы покинули здания. Ниже – ситуация на Арбате.

Фото: Zakon.kz

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Ранее сейсмологи фиксировали землетрясение в Алматы 2 ноября 2024 года в 10:50. Его очаг был расположен на границе Кыргызстана и Китая. Расчетная интенсивность составила 2 балла в горной местности села Нарынкол Райымбекского района и села Кеген Кегенского района Алматинской области.