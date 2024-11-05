Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы произошло землетрясение

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 10:01 Фото: Zakon.kz
В Алматы и Алматинской области сегодня, 5 ноября 2024 года, в 10:00 произошло землетрясение. По данным МЧС, больше всего подземные толчки ощутили жители Талгара и Есика, сообщает Zakon.kz.

Примерная магнитуда – 4,5.

В Алматы произошло землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 10:01

Фото: emsc-csem.org

По данным ДЧС Алматы, 5 ноября в 10:00 от ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК получена устная информация о землетрясении на территории Казахстана (время возникновения, место обнаружения уточняются).

"Полученные данные в обработке", – добавили в пресс-службе городского ДЧС.

Как уточнили в МЧС, землетрясение зарегистрировано в 10 час. 00 мин. 30 сек. по времени. Координаты: 43.261 с. ш. 77.310 в. д.

"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана, в 33 км на восток от Алматы", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, расчетная интенсивность (в баллах) составила:

  • Алматы – 3;
  • Талгар – 4;
  • Есик – 4;
  • с. Тургень – 3;
  • с. Отеген-Батыр – 3;
  • с. Боралдай – 2;
  • с. Маловодное – 2;
  • с. Ж. Кайыпова – 2;
  • Алатау (Жетиген) – 2;
  • Карасай (Каскелен) – 2.

Отметим, что некоторые пользователи Android получили на свои смартфоны уведомления.

В Алматы произошло землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 10:01

Фото: Zakon.kz

Испугавшиеся жители Алматы покинули здания. Ниже – ситуация на Арбате.

В Алматы произошло землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 10:01

Фото: Zakon.kz

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 10:01
10 простых шагов при землетрясении
, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 10:01

Ранее сейсмологи фиксировали землетрясение в Алматы 2 ноября 2024 года в 10:50. Его очаг был расположен на границе Кыргызстана и Китая. Расчетная интенсивность составила 2 балла в горной местности села Нарынкол Райымбекского района и села Кеген Кегенского района Алматинской области.

Читайте также

Сломавшийся автобус с иностранцами застрял на трассе в Актюбинской области
Сломавшийся автобус с иностранцами застрял на трассе в Актюбинской области
В Алматинской области семья лишилась матери и осталась без дома после взрыва газа
В Алматинской области семья лишилась матери и осталась без дома после взрыва газа
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои
Массовая драка с дубинками попала на видео в Уральске
Динара Халдарова
Алматы Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Баян Алагузова поделилась с еще одним важным событием в жизни
Баян Алагузова поделилась еще одним важным событием в жизни
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: