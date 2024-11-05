Как исключили фальсификации при голосовании жильцов ОСИ в Казахстане

В мобильном приложении "Управдом" для собственников имущества предусмотрели возможность электронного голосования, сообщает Zakon.kz.

Как отметил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, обеспечено электронное голосование в рамках создания ОСИ; ведется фиксация всех событий и автоматически формируется протокол в электронной форме. Сервис по смене руководителя ОСИ исключит мошеннические действия, связанные с фальсификацией подписей в протоколах голосования.

"Было очень много спорных моментов, когда в департамент юстиции жители ЖК приходили. Было невозможно проверить на бумаге, реальный хозяин подписал или нет. Соответственно, происходили споры в судах, люди жаловались, говорили: я подпись не ставил. Чтобы таких спорных моментов не было, мы запустили проект, где можно голосовать через ЭЦП, мобильное приложение", – сказал Бекболат Молдабеков на пресс-конференции в СЦК 5 ноября 2024 года.

На сегодня через приложение зарегистрировано 130 ОСИ, осуществлено 80 смен руководителя, задействовано 550 домов.

Проект по регистрации ОСИ онлайн был запущен в Казахстане в марте 2023 года.