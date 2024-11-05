Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

100-летний юбилей отметил ветеран войны в Алматы

100-летний юбилей отметил ветеран войны в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 16:53 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Военнослужащие местных органов военного управления Алматы и председатель Совета Ветеранов Ауэзовского района Батима Ибраева торжественно поздравили ветерана Великой Отечественной войны Балықбая Ысқақ с его вековым юбилеем, сообщает Zakon.kz.

В рамках мероприятия они зачитали поздравительную открытку и вручили памятные подарки, символизирующие уважение и признание его заслуг.

Балықбай Ыскақ родился 5 ноября 1924 года в Кегенском районе Алматинской области. В 1943 году он был призван на фронт и стал солдатом 115-й стрелковой дивизии. Его служба проходила в составе 61-й армии, где он участвовал в боевых действиях на территории Беларуси, Латвии, Румынии и Венгрии, а также в освобождении Польши. Одним из самых ярких воспоминаний ветерана стало празднование Дня Победы, который он встретил в горах Австрии, что навсегда осталось в его сердце.

100-летний юбилей отметил ветеран войны в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 16:53

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

После окончания войны Балықбай Ыскақ продолжал служить своей стране. Его часть была переброшена на Дальний Восток, и только в 1947 году он вернулся в родной Казахстан. За мужество и отвагу на поле боя он был награжден медалями "За Победу над Германией", "За Боевые заслуги" и Орденом Славы III степени.

100-летний юбилей отметил ветеран войны в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 16:53

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

После демобилизации Балықбай Ыскақ обучался в школе милиции в Ташкенте, а после возвращения к родным местам работал в милиции. Его трудовая деятельность и преданность делу оставили значительный след в жизни региона, и его вклад был высоко оценен.

Балықбай Ыскақ является примером настоящего патриота и заботливого семьянина. У него десять детей и около тридцати внуков и правнуков, среди которых двое выбрали путь военных, продолжая семейные традиции служения Родине.

Читайте также

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Самостоятельно ремонтирующие дорогу жители Алматинской области попали на видео
Самостоятельно ремонтирующие дорогу жители Алматинской области попали на видео
Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки
Как исключили фальсификации при голосовании жильцов ОСИ в Казахстане
Ирина Капитанова
Алматы 2024 год Великая Отечественная война Ветераны
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Баян Алагузова поделилась с еще одним важным событием в жизни
Баян Алагузова поделилась еще одним важным событием в жизни
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: