100-летний юбилей отметил ветеран войны в Алматы

Военнослужащие местных органов военного управления Алматы и председатель Совета Ветеранов Ауэзовского района Батима Ибраева торжественно поздравили ветерана Великой Отечественной войны Балықбая Ысқақ с его вековым юбилеем, сообщает Zakon.kz.

В рамках мероприятия они зачитали поздравительную открытку и вручили памятные подарки, символизирующие уважение и признание его заслуг.

Балықбай Ыскақ родился 5 ноября 1924 года в Кегенском районе Алматинской области. В 1943 году он был призван на фронт и стал солдатом 115-й стрелковой дивизии. Его служба проходила в составе 61-й армии, где он участвовал в боевых действиях на территории Беларуси, Латвии, Румынии и Венгрии, а также в освобождении Польши. Одним из самых ярких воспоминаний ветерана стало празднование Дня Победы, который он встретил в горах Австрии, что навсегда осталось в его сердце.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

После окончания войны Балықбай Ыскақ продолжал служить своей стране. Его часть была переброшена на Дальний Восток, и только в 1947 году он вернулся в родной Казахстан. За мужество и отвагу на поле боя он был награжден медалями "За Победу над Германией", "За Боевые заслуги" и Орденом Славы III степени.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

После демобилизации Балықбай Ыскақ обучался в школе милиции в Ташкенте, а после возвращения к родным местам работал в милиции. Его трудовая деятельность и преданность делу оставили значительный след в жизни региона, и его вклад был высоко оценен.

Балықбай Ыскақ является примером настоящего патриота и заботливого семьянина. У него десять детей и около тридцати внуков и правнуков, среди которых двое выбрали путь военных, продолжая семейные традиции служения Родине.