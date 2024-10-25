100-летнего ветерана Великой Отечественной войны поздравили в Алматы

В Алматы 25 октября с вековым юбилеем поздравили ветерана войны Камбара Сарсенова, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Алматинского гарнизона, поздравили ветерана:

военнослужащие Управления по делам обороны Медеуского района;

руководство Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи;

представители Совета ветеранов Вооруженных Сил РК.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Жизненный путь Камбара Сарсенова – это яркий пример мужества, верности долгу и преданности Родине", – отметил начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, генерал-майор Нуртас Кабаков.

В знак уважения курсанты института прошли перед ветераном торжественным маршем. Юбиляр с благодарностью принял поздравления, дал благословение и пожелал жителям Казахстана мира и благополучия.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Несмотря на свои 100 лет, ветеран рассказал о трудностях военного времени и поделился суровыми воспоминаниями. С его слов, он сражался в Беларуси, Латвии, Литве и участвовал во взятии Кенигсберга.

За годы военной службы был трижды ранен и награжден:

орденами Отечественной войны I и II степени;

орденами Славы II и III степени;

орденом Красной Звезды;

многочисленными медалями.

После войны Камбар Сарсенов служил в органах МВД, а затем долгое время работал в энергетической системе Алматы.

22 октября Министерство обороны Казахстана сегодня опубликовало список военнослужащих срочной службы, получивших гранты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях.