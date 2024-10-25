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100-летнего ветерана Великой Отечественной войны поздравили в Алматы

День рождения, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 09:11 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы 25 октября с вековым юбилеем поздравили ветерана войны Камбара Сарсенова, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Алматинского гарнизона, поздравили ветерана:

  • военнослужащие Управления по делам обороны Медеуского района;
  • руководство Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи;
  • представители Совета ветеранов Вооруженных Сил РК.
Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 09:11

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Жизненный путь Камбара Сарсенова – это яркий пример мужества, верности долгу и преданности Родине", – отметил начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, генерал-майор Нуртас Кабаков.

В знак уважения курсанты института прошли перед ветераном торжественным маршем. Юбиляр с благодарностью принял поздравления, дал благословение и пожелал жителям Казахстана мира и благополучия.

Юбилей, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 09:11

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Несмотря на свои 100 лет, ветеран рассказал о трудностях военного времени и поделился суровыми воспоминаниями. С его слов, он сражался в Беларуси, Латвии, Литве и участвовал во взятии Кенигсберга.

За годы военной службы был трижды ранен и награжден:

  • орденами Отечественной войны I и II степени;
  • орденами Славы II и III степени;
  • орденом Красной Звезды;
  • многочисленными медалями.

После войны Камбар Сарсенов служил в органах МВД, а затем долгое время работал в энергетической системе Алматы.

22 октября Министерство обороны Казахстана сегодня опубликовало список военнослужащих срочной службы, получивших гранты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях.

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