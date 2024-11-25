100-летнего ветерана Великой Отечественной войны поздравили в Алматы

25 ноября 2024 года у фронтовика Виктора Изюмникова день рождения – ему исполнилось 100 лет. Ветерана Великой Отечественной войны с вековым юбилеем торжественно поздравили военнослужащие Алматинского гарнизона, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба гарнизона, поздравить ветерана пришли военнослужащие Десантно-штурмовых войск и Управления по делам обороны Медеуского района в сопровождении военного оркестра Национального военно-патриотического центра Алматы.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Виктор Карпович ушел на фронт в 18-летнем возрасте. Юношу направили в Ленинградское военное училище связи, передислоцированное в Уральск. В июне 1943 года группу курсантов до окончания учебы откомандировали в воздушно-десантные войска. Виктор Карпович был определен в 17-ую воздушно-десантную гвардейскую бригаду, в городе Ступино Московской области.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фронтовик участвовал в боях в Венгрии, Австрии, принимал участие во взятии Вены и города Знайме (Зноймо) на границе с Чехословакией, где и встретил победу. К окончанию войны он получил звание старшего сержанта.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Виктор Изюмников является заслуженным агрономом Казахстана, кандидатом экономических наук, который дважды избирался депутатом Верховного Совета страны и был членом ЦК Компартии Казахстана. Ветеран имеет множество наград: орден "Отечественной войны" II степени, медаль "За боевые заслуги" и другие юбилейные медали.

"Несмотря на достаточно преклонный возраст, фронтовик не сидит сложа руки. Он активно принимает участие в жизни города и страны в целом. К примеру, недавно, он проголосовал на референдуме. Правда для голосования члены избирательной комиссии приехали к нему домой с переносной урной", – отметили в Алматинском гарнизоне.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск и Управления по делам обороны Медеуского района, пожелали фронтовику крепкого здоровья, вручив от лица командования поздравительный адрес, подарки и цветы.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Поздравительный адрес содержал благодарственные строчки с искренними и сердечными словами Министра обороны Казахстана и всех тех военнослужащих, кто пришел поздравить фронтовика.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на сентябрь 2024 года в Казахстане насчитывается 423 гражданина в возрасте 100 лет и более.