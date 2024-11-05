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Жамбылская область активно развивает физическую культуру

Жамбылская область активно развивает физическую культуру, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 17:50 Фото: pxhere
В настоящее время в Жамбылской области функционирует 76 спортивных учреждений, включая профессиональные спортивные клубы, детско-юношеские спортивные школы, дворцы спорта и стадионы.

Эти объекты играют важную роль в спортивной жизни области и способствуют привлечению населения к занятиям физической культурой.

Число систематически занимающихся спортом жителей области на сегодняшний день достигло 499 тыс. человек, что составляет 40,8 процента населения. К концу года планируется довести этот показатель до 41 процента.

В регионе развивают 83 вида спорта, 27 из них – олимпийские, 11 – национальные, девять – паралимпийские, девять – сурдлимпийские, 24 – неолимпийские и три – не паралимпийские виды спорта.

Результатом этой работы становятся победы, которые наши спортсмены приносят в копилку области и страны. Так, с начала года жамбылские спортсмены завоевали 1163 медали разного достоинства на республиканских и международных соревнованиях.

Значимым аспектом развития спорта в регионе является совершенствование спортивной инфраструктуры. В области насчитывается 2244 спортивных объекта, еще 11 спортивных комплексов на сегодня находятся на стадии строительства – до конца года в эксплуатацию сдадут шесть из них, пять перейдут на следующий год.

Кроме этого, в 2023 году в регионе был утвержден план по строительству спортивных площадок во всех районах области. На 2024 год было запланировано строительство 34 таких объектов. На сегодняшний день в эксплуатацию сданы 25 спортивных площадок.

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