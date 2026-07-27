Утверждены правила подушевого финансирования в детско-юношеских спортивных школах

Приказом министра туризма и спорта от 20 июля 2026 года утверждены Правила подушевого нормативного финансирования в государственных детско-юношеских спортивных школах, сообщает Zakon.kz.

Подушевое нормативное финансирование в государственных ДЮСШ реализуется за счет средств местного бюджета. Учет фактического контингента государственных ДЮСШ осуществляется посредством цифровой платформы физической культуры и спорта.

Указывается, что подушевое нормативное финансирование в государственных ДЮСШ осуществляется местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения в пределах индивидуального плана финансирования или заключенных договоров на размещение государственного заказа на ежемесячной основе в объеме, рассчитанном за обучающихся, получивших указанные услуги в текущем месяце.

Подушевое нормативное финансирование в государственных ДЮСШ осуществляется в следующем порядке:

ДЮСШ в организационно-правовой форме коммунального государственного учреждения, – ежемесячно согласно индивидуальным планам финансирования;

ДЮСШ, созданные в форме государственного предприятия, – ежемесячно в пределах заключенного договора на оказание услуг в следующих объемах:

с января по август – пропорционально плановому годовому контингенту;

с сентября по декабрь – пропорционально фактическому среднегодовому контингенту.

Изменение объема подушевого нормативного финансирования государственных ДЮСШ из местного бюджета в текущем финансовом году допускается только в случае изменения подушевого норматива финансирования или при уточнении фактического контингента обучающихся, путем перерасчета в соответствии с Методикой.

Материал по теме Размещение госзаказа в детско-юношеских спортивных школах: что изменилось

Приказ вводится в действие с 4 августа 2026 года.