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Право

Утверждены правила подушевого финансирования в детско-юношеских спортивных школах

Спортплощадка, спортплощадки, спортивная площадка, спортивные площадки, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 10:22 Фото: akorda.kz
Приказом министра туризма и спорта от 20 июля 2026 года утверждены Правила подушевого нормативного финансирования в государственных детско-юношеских спортивных школах, сообщает Zakon.kz.

Подушевое нормативное финансирование в государственных ДЮСШ реализуется за счет средств местного бюджета. Учет фактического контингента государственных ДЮСШ осуществляется посредством цифровой платформы физической культуры и спорта.

Указывается, что подушевое нормативное финансирование в государственных ДЮСШ осуществляется местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения в пределах индивидуального плана финансирования или заключенных договоров на размещение государственного заказа на ежемесячной основе в объеме, рассчитанном за обучающихся, получивших указанные услуги в текущем месяце.

Подушевое нормативное финансирование в государственных ДЮСШ осуществляется в следующем порядке:

  • ДЮСШ в организационно-правовой форме коммунального государственного учреждения, – ежемесячно согласно индивидуальным планам финансирования;

ДЮСШ, созданные в форме государственного предприятия, – ежемесячно в пределах заключенного договора на оказание услуг в следующих объемах:

  • с января по август – пропорционально плановому годовому контингенту;
  • с сентября по декабрь – пропорционально фактическому среднегодовому контингенту.

Изменение объема подушевого нормативного финансирования государственных ДЮСШ из местного бюджета в текущем финансовом году допускается только в случае изменения подушевого норматива финансирования или при уточнении фактического контингента обучающихся, путем перерасчета в соответствии с Методикой.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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