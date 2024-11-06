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В Казахстане хотят реформировать жилищную политику

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Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании правительства 6 ноября 2024 года рассказал, какие преимущества получат люди с особыми потребностями в получении жилья, сообщает Zakon.kz.

Куандык Кажкенов отметил, что ведется работа по реформированию жилищной политики.

"Сейчас предусмотрены поправки, касающиеся предоставления права приватизации ранее выданного арендного жилья без выкупа для социально уязвимых слоев населения и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и лиц с инвалидностью I-II группы. Лица с инвалидностью I-II группы смогут приватизировать коммунальное жилье безвозмездно", – отметил он.

По его словам, в рамках законопроекта предусматривается предоставление первоочередного права в получении жилья, в том числе семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью I-II группы. Отмечается, что это позволит улучшить жилищные условия для лиц с инвалидностью.

6 ноября 2024 года министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила, что за последние три года в Казахстане наблюдается рост детской инвалидизации.

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