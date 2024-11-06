Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане наблюдается рост детской инвалидизации

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 09:31 Фото: pexels
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 6 ноября 2024 года на заседании в правительстве РК рассказала, что за последние три года в Казахстане наблюдается рост детской инвалидизации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметила, что на сегодня в стране проживают 732 тыс. лиц с ограниченными возможностями, что составляет 3,6% от общей численности населения.

"Из них 57% – лица трудоспособного возраста, 27% – пенсионного возраста, 15% – дети. В структуре нозологических форм заболеваний среди лиц старше 18 лет преобладают психические расстройства, болезни системы кровообращения, травмы всех локализаций. Тогда как по детской инвалидности преобладают заболевания нервной системы, врожденные пороки развития, психические расстройства", – озвучила Светлана Жакупова.

По ее словам, проведенный анализ показывает, что за последние три года наблюдается рост детской инвалидизации на 11%. Среди детей с инвалидностью большинство составляют дети от 7 до 18 лет.

"Расходы на социальное обеспечение лиц с инвалидностью осуществляются на базовом и обязательном уровнях. Ежегодно совокупные расходы из республиканского бюджета и Государственного фонда социального страхования увеличиваются порядка на 22%. В текущем году они составили 748,5 млрд тенге", – заявила министр.

1 ноября 2024 года стало известно, что в Казахстане планируют упростить процедуру присвоения инвалидности.

Читайте также

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда дома, аренда жилья, аренда квартиры, съемное жилье, съемный дом, съемная квартира, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку
В Казахстане хотят реформировать жилищную политику
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
Государственный сервис контроля доступа к персональным данным: что важно знать казахстанцам
Сигареты VS бездымные продукты: FDA сравнило риски табачных изделий
Сигареты VS бездымные продукты: FDA сравнило риски табачных изделий
Екатерина Елисеева
Светлана Жакупова МТСЗН РК Правительство РК 2024 год Инвалидность
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Новый вид мошенничества, Казахстан, компании карго, доставка товаров из Китая
Новый вид мошенничества в Казахстане: заказ товаров из Китая
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: