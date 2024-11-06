Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 6 ноября 2024 года на заседании в правительстве РК рассказала, что за последние три года в Казахстане наблюдается рост детской инвалидизации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметила, что на сегодня в стране проживают 732 тыс. лиц с ограниченными возможностями, что составляет 3,6% от общей численности населения.

"Из них 57% – лица трудоспособного возраста, 27% – пенсионного возраста, 15% – дети. В структуре нозологических форм заболеваний среди лиц старше 18 лет преобладают психические расстройства, болезни системы кровообращения, травмы всех локализаций. Тогда как по детской инвалидности преобладают заболевания нервной системы, врожденные пороки развития, психические расстройства", – озвучила Светлана Жакупова.

По ее словам, проведенный анализ показывает, что за последние три года наблюдается рост детской инвалидизации на 11%. Среди детей с инвалидностью большинство составляют дети от 7 до 18 лет.

"Расходы на социальное обеспечение лиц с инвалидностью осуществляются на базовом и обязательном уровнях. Ежегодно совокупные расходы из республиканского бюджета и Государственного фонда социального страхования увеличиваются порядка на 22%. В текущем году они составили 748,5 млрд тенге", – заявила министр.

1 ноября 2024 года стало известно, что в Казахстане планируют упростить процедуру присвоения инвалидности.