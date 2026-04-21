Кто в Казахстане может рассчитывать на ипотеку под 2% и приватизацию арендного жилья

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании правительства 21 апреля 2026 года рассказал, какое количество жилья выдано лицам с особыми потребностями в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Куандык Кажкенов сообщил, что в 2026 году арендное жилье предоставлено 810 лицам с инвалидностью и 843 семьям.

"В рамках проводимой жилищной реформы в конце 2024 года дано право приватизации арендного жилья. Так, в 2025 году 4 386 лиц с инвалидностью I и II групп приватизировали занимаемое коммунальное жилье. За первый квартал 2026 года жилье безвозмездно в право собственности получили порядка 460 лиц с инвалидностью I и II групп", – добавил вице-министр.

Он подчеркнул, что дополнительно граждане, состоящие в очереди, имеют возможность получения льготных ипотечных займов через "Отбасы банк" по ставкам 2% и 5%.

"По итогам 2025 года по механизму льготного ипотечного кредитования 5 277 очередников приобрели жилье. Из них лицам с инвалидностью I и II групп было выдано 381 заем и семьям, имеющим или воспитывающих детей с инвалидностью, 424 займа. В 2026 году планируется выдача всего 12 736 займов, включая указанные категории граждан", – добавил спикер.

Отмечается, что в 2025 году выдано 1 733 жилищных сертификата на сумму 2 млрд тенге. Из них лицам с инвалидностью I и II групп выдано 334 сертификата и семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью, 261 сертификат. За первый квартал 2026 года акиматами предоставлено 311 жилищных сертификатов на сумму 371 млн тенге, из них лицам с инвалидностью I и II групп 84 сертификата, семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью, 44 сертификата.

"Дополнительно по поручению главы государства для отдельных категорий граждан, состоящих в очереди на жилье, реализуется механизм субсидирования части арендной платы за наем жилья в частном жилищном фонде. На сегодняшний день 10 344 семьи получают такие субсидии, из них 870 лиц с инвалидностью I и II групп и 698 семей, воспитывающих детей с инвалидностью", – резюмировал Кажкенов.

Ранее он рассказал, что делается для повышения доступности среды для маломобильных групп населения.