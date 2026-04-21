#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Кто в Казахстане может рассчитывать на ипотеку под 2% и приватизацию арендного жилья

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 10:19 Фото: freepik
Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов на заседании правительства 21 апреля 2026 года рассказал, какое количество жилья выдано лицам с особыми потребностями в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Куандык Кажкенов сообщил, что в 2026 году арендное жилье предоставлено 810 лицам с инвалидностью и 843 семьям.

"В рамках проводимой жилищной реформы в конце 2024 года дано право приватизации арендного жилья. Так, в 2025 году 4 386 лиц с инвалидностью I и II групп приватизировали занимаемое коммунальное жилье. За первый квартал 2026 года жилье безвозмездно в право собственности получили порядка 460 лиц с инвалидностью I и II групп", – добавил вице-министр.

Он подчеркнул, что дополнительно граждане, состоящие в очереди, имеют возможность получения льготных ипотечных займов через "Отбасы банк" по ставкам 2% и 5%.

"По итогам 2025 года по механизму льготного ипотечного кредитования 5 277 очередников приобрели жилье. Из них лицам с инвалидностью I и II групп было выдано 381 заем и семьям, имеющим или воспитывающих детей с инвалидностью, 424 займа. В 2026 году планируется выдача всего 12 736 займов, включая указанные категории граждан", – добавил спикер.

Отмечается, что в 2025 году выдано 1 733 жилищных сертификата на сумму 2 млрд тенге. Из них лицам с инвалидностью I и II групп выдано 334 сертификата и семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью, 261 сертификат. За первый квартал 2026 года акиматами предоставлено 311 жилищных сертификатов на сумму 371 млн тенге, из них лицам с инвалидностью I и II групп 84 сертификата, семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью, 44 сертификата.

"Дополнительно по поручению главы государства для отдельных категорий граждан, состоящих в очереди на жилье, реализуется механизм субсидирования части арендной платы за наем жилья в частном жилищном фонде. На сегодняшний день 10 344 семьи получают такие субсидии, из них 870 лиц с инвалидностью I и II групп и 698 семей, воспитывающих детей с инвалидностью", – резюмировал Кажкенов.

Ранее он рассказал, что делается для повышения доступности среды для маломобильных групп населения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: