Как легко и быстро запомнить дорожные знаки, чтобы успешно сдать экзамен на права

НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" обратилось к будущим водителям. Им подсказали, как легко и быстро запомнить дорожные знаки, чтобы подготовиться и успешно сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

В госкорпорации 16 октября 2024 года отметили, что в Правилах дорожного движения насчитывается более 100 дорожных знаков. Для того, чтобы их запомнить, дорожные знаки нужно разделить на несколько групп:

1. Знаки в форме треугольника с красной окантовкой – это предупреждающие знаки.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Они указывают на опасный участок дороги. Например, знаки "Скользкая дорога" или "Опасный поворот".

2. Круглые знаки с красной окантовкой относятся к запрещающим знакам.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Они определяют ограничения на движение транспортных средств в определенных зонах. Например, знаки "Движение запрещено" или "Ограничение скорости".

3. Предписывающие знаки выполнены в круглой форме с обозначениями на синем фоне.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Например, знаки "Движение прямо" или "Круговое движение" разрешают движение в указанном стрелками направлении.

4. Знаки в синем прямоугольнике – информационно-указательные.

Фото: Instagram/gov4c.kz

Они информируют о расстоянии до населенных пунктов и других объектов, а также о рекомендуемых режимах движения. Например, знаки "Место остановки" или "Парковка".

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