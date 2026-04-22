Казахстанка заявила о несправедливом экзамене в спецЦОНе
По ее словам, она отказалась от услуг посредников и самостоятельно успешно сдала экзамен.
"Однако сотрудники учреждения намеренно не пропустили ее, сославшись на якобы техническую ошибку", – говорится в обращении казахстанки.
На жалобу казахстанки отреагировали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и поделились подробностями произошедшего.
Так, 21 апреля 2026 года Айдана Мүтәлі проходила практический экзамен на получение водительского удостоверения по предварительной брони.
По завершении экзамена система выдала ошибку из-за потери передачи сигнала GPS-датчика, в связи с чем кандидату был зафиксирован результат в размере 100 штрафных баллов.
В корпорации уточнили, что кандидату на месте были даны все разъяснения.
"Указанная ошибка системы была отражена в соответствующем акте, который Айдана Мүтәлі прочитала и собственноручно подписала".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
В свою очередь госкорпорация аннулировала данный результат кандидата, тем самым сохранив все три попытки.
В итоге казахстанка уже сегодня, 22 апреля, записалась на практический экзамен по предварительной брони на 5 мая 2026 года.
Также в комментарии "Правительства для граждан" затронута и тема грубого поведения специалиста спецЦОНа.
Как заверили в корпорации, данная ситуация будет рассмотрена на дисциплинарной комиссии.
Ранее казахстанцам показали, как не стоит готовиться к сдаче на права, опубликовав серию аварий на автодромах.