Казахстанка заявила о несправедливом экзамене в спецЦОНе

Жительница Сарыагаша из Туркестанской области выступила с громким заявлением касательно сдачи экзамена по вождению в специализированном Центре обслуживания населения (спецЦОНе), сообщает Zakon.kz.

По ее словам, она отказалась от услуг посредников и самостоятельно успешно сдала экзамен.

"Однако сотрудники учреждения намеренно не пропустили ее, сославшись на якобы техническую ошибку", – говорится в обращении казахстанки.

На жалобу казахстанки отреагировали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и поделились подробностями произошедшего.

Так, 21 апреля 2026 года Айдана Мүтәлі проходила практический экзамен на получение водительского удостоверения по предварительной брони.

По завершении экзамена система выдала ошибку из-за потери передачи сигнала GPS-датчика, в связи с чем кандидату был зафиксирован результат в размере 100 штрафных баллов.

В корпорации уточнили, что кандидату на месте были даны все разъяснения.

"Указанная ошибка системы была отражена в соответствующем акте, который Айдана Мүтәлі прочитала и собственноручно подписала". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

В свою очередь госкорпорация аннулировала данный результат кандидата, тем самым сохранив все три попытки.

В итоге казахстанка уже сегодня, 22 апреля, записалась на практический экзамен по предварительной брони на 5 мая 2026 года.

Также в комментарии "Правительства для граждан" затронута и тема грубого поведения специалиста спецЦОНа.

Как заверили в корпорации, данная ситуация будет рассмотрена на дисциплинарной комиссии.

