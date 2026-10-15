Детсады готовят к лицензированию: чего опасаются предприниматели

Новые требования к детским садам могут создать проблемы для части частных дошкольных организаций. Предприниматели и представители госорганов 15 октября 2026 года обсудили спорные вопросы лицензирования на площадке Палаты предпринимателей Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

Возвращение лицензирования детских садов вызвало опасения у предпринимателей из-за требований к помещениям и квалификации педагогов. В Минпросвещения заявляют, что переход будет поэтапным, а 52% детских садов уже готовы пройти процедуру.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Как отметили в ведомстве, до 2012 года дошкольные организации в Казахстане подлежали лицензированию. Позже их перевели на уведомительный порядок. Как пояснила главный эксперт Управления контроля качества и лицензирования Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Куралай Абеуова, такое решение принималось для увеличения охвата детей дошкольным воспитанием и обучением.

"И действительно, это нашло свое положительное решение. С 2012 года мы видим большое количество открытых именно частных дошкольных организаций. Соответственно, большее количество детей начали посещать детские дошкольные организации", – рассказала Абенова.

Однако вместе с ростом числа частных детских садов, по словам представителя ведомства, появились и проблемы. При государственной аттестации в некоторых организациях выявляли значительные несоответствия, в министерство поступали жалобы от родителей на качество воспитания и обучения, а также на условия безопасности. На этом фоне еще в 2021 году начал обсуждаться вопрос о возвращении лицензирования.

"Данный вопрос очень долго муссировался, очень долго обсуждался. В итоге в 2024-2025 году было принято решение, и в закон были внесены поправки о том, чтобы детские дошкольные организации перешли именно на форму разрешительного порядка лицензирования", – пояснила Абенова.

С необходимостью контроля представители бизнеса не спорят. Предприниматель, представляющая частные дошкольные организации, подчеркнула, что они поддерживают лицензирование, однако опасаются отдельных условий, которые необходимо выполнить для получения лицензии.

"Мы ни в коем случае не против лицензирования, мы, наоборот, поддерживаем. Мы, конечно же, только за то, чтобы был порядок в детских садах. Но сейчас именно столкнулись с такими проблемами, как целевое назначение – это раз. И второе – это квалтребования. Просто у нас не хватит времени на это все исправить", – сказала она.

Одна из основных претензий бизнеса касается помещений. По словам предпринимателя Майры Байдубековой, ранее детские сады разрешалось открывать в частных домах и на первых этажах жилых зданий, тогда как изменить целевое назначение таких помещений сейчас сложно.

"Мы считаем, что детский сад может работать и в частном доме, и на первом этаже. Если родителям эта локация рядом и близко к дому, почему бы и нет? Мы все знаем опыт с Европой: там и в квартирах открывают частные сады. Детские сады могут быть мини-садиками, могут и в квартирах, и на первых этажах, и в жилых домах. Самое главное, чтобы соответствовали пожарным нормам и требованиям. Остальное, уже целевое требовать, – это неразумно в наше время", – считает предприниматель.

При этом она опасается, что невозможность выполнить требования может привести не только к сокращению числа легально работающих дошкольных организаций. По ее мнению, часть предпринимателей может продолжить работу без лицензии.

"Я не говорю о том, что они могут закрыться. Они могут уйти в тень, так как они просто не получат лицензию", – заявила она.

В Министерстве просвещения настаивают, что большая часть требований не является новой. По словам Абеуовой, аналогичные условия существовали во время лицензирования до 2012 года, а также предъявляются дошкольным организациям, которые получают государственный заказ.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Чтобы данный процесс был максимально комфортным для дошкольных организаций, мы сохранили те же идентичные требования, которые были ранее при лицензировании в 2012 году. А также те же требования, которые они на сегодняшний день осуществляют и показывают согласно получению их госзаказа", – пояснила представитель министерства.

Еще одним предметом спора стали требования к педагогам. Представители частных детских садов считают, что профильное образование и опыт уже дают воспитателю право работать с детьми, а необходимую квалификацию можно повышать постепенно.

"Если воспитатель имеет дошкольное образование, если он педагог, почему он не может работать с детьми? Он получил свое образование. Я считаю, такие воспитатели со стажем, с образованием имеют право работать в детском саду. И при этом, раз у них нет повышения квалификации, со временем они могут ее получить, постепенно", – сказала предприниматель.

В Минпросвещения отвечают, что требования к педагогам существовали всегда. При этом Абенова признала, что теперь предусмотрено разделение по категориям. По ее словам, ведомство считает это необходимым для сохранения качества и преемственности дошкольного и школьного образования.

"Мы считаем, что это справедливое требование, поскольку педагог должен каждые три года повышать уровень своей квалификации. Иначе наш ребенок завтра в школе может не получить весь объем необходимых знаний и умений", – отметила она.

При этом минимально допустимой категорией для педагогического состава, по словам представителя ведомства, станет педагог-модератор.

"Это самая первая ступень, первая квалификация, которую получает молодой преподаватель", – пояснила Абенова.

Представители бизнеса, в свою очередь, указывают на сроки подготовки. По их словам, одного года может оказаться недостаточно, а для получения категории педагогам может потребоваться как минимум три года. В министерстве на это отвечают, что решение о возвращении лицензирования появилось не сейчас: соответствующие поправки были внесены ранее, а квалификационные требования, по словам Абеуовой, были опубликованы в ноябре 2025 года. Ведомство также второй год проводит разъяснительную работу с участием территориальных департаментов, ассоциаций и НПП "Атамекен".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Одновременно министерство не планирует переводить все дошкольные организации на новый порядок одномоментно. По словам Абуовой, лицензирование будет проходить поэтапно. До получения лицензии детский сад сможет продолжать деятельность на основании уведомления, по которому работает сейчас.

"Поэтапный переход к лицензированию подразумевает то, что до получения лицензии у детского сада будет разрешительный документ – уведомление. То есть тот документ, благодаря которому он сейчас осуществляет свою деятельность. До получения лицензии у него на руках будет талон уведомлений", – пояснила она.

В ведомстве также не ожидают массового закрытия дошкольных организаций. По предварительному анализу министерства, уже сейчас более половины детских садов готовы пройти процедуру.

"На сегодняшний день, по нашему предварительному анализу, 52% детских садов уже готовы к прохождению данной процедуры. То есть они даже готовы уже сейчас подать на лицензию. Соответствие их педагогов, их здания, их учебной внутренней документации уже в соответствии. Остальные частично на сегодняшний день проводят свою подготовительную работу", – сообщила Абенова.

По ее словам, поэтапный переход как раз должен дать остальным организациям время привести работу в соответствие с требованиями. В этом процессе детские сады будут сопровождать территориальные департаменты, управления образования и частные ассоциации.

После получения лицензии контроль за соблюдением требований продолжится. Как пояснила представитель министерства, нарушение типовых правил может повлечь административный штраф, а впоследствии – приостановление лицензии.

Полностью завершить переход на лицензирование планируется до конца 2029 года. По итогам обсуждения стороны договорились создать рабочую группу для проработки спорных вопросов, связанных с введением лицензирования дошкольных организаций.

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