Мажилис одобрил законопроект по вопросам образования и защиты прав ребенка

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана на пленарном заседании 6 ноября 2024 года одобрили в первом чтении проект закона по вопросам образования и защиты прав ребенка, сообщает Zakon.kz.

Проектом закона предусматриваются правовые нормы, направленные на совершенствование механизмов защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе за счет установления альтернативной формы устройства детей в приемную профессиональную семью.

"Каждый ребенок, оказавшийся без родительского попечения, обретет шанс попасть в семью, где ему будет предоставлены забота, внимание и эмоциональная поддержка", – сказал министр просвещения Гани Бейсембаев.

Законопроект регламентирует порядок устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные профессиональные семьи, определяет механизмы подбора, обучения и оплаты труда приемных профессиональных воспитателей, их права и обязанности, а также формы взаимодействия приемных профессиональных семей с уполномоченными органами, осуществляющими функции по опеке и попечительству.

Помимо этого, законопроектом вводится уведомительный порядок для организаций дополнительного образования. На сегодня среднее и техническое профессиональное образование лицензируются, в дошкольном образовании действует уведомительный порядок. Однако на систему дополнительного образования не распространяются требования по лицензированию либо уведомительному порядку. Организации дополнительного образования будут обязаны уведомлять территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования о начале или прекращении своей деятельности с предоставлением разрешительных документов.

Также предлагается внедрение онлайн-обучения в систему колледжей Казахстана. Это позволит студентам учиться по индивидуальным программам, совмещая учебу и трудовую деятельность. Особое внимание будет уделено IT-специальностям, которые востребованы в условиях цифровизации экономики.

Кроме того, вводится компетенция местных исполнительных органов по оказанию социальной помощи детям из категории социально уязвимых семьей во всех школах, независимо от форм собственности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят ввести возрастное ограничение для приемных родителей.