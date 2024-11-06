11-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно ему, 7, 8 и 9 ноября 2024 года по стране из-за обширного циклона сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечают метеорологи, пройдут дожди с переходом в снег. На севере Казахстана и вовсе ожидаются метели.

"На большей части страны прогнозируют гололед, порывистый ветер и туман", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Сильный снег пройдет ночью 7 ноября на севере республики. На востоке, юге и юго-востоке также возможны сильные осадки.

"На северо-западе, севере, востоке и в центре республики сохраняется очень сильный ветер с порывами 30 метров в секунду и более". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, на севере, востоке, в центре страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до -5-10°, днем – до 2-7°.

"На юге, юго-востоке республики ночью температура понизится до 5 мороза-3 тепла, в горных районах 6-11 мороза". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы обратился к жителям и гостям города. В их обращении сказано, что 6 ноября 2024 года ожидается сильный дождь, в горных районах – ветер западный, порывы могут достичь от 15 до 20 м/с.