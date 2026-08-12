Водителей ждут изменения на одной из самых загруженных республиканских трасс Казахстана
Об этом сегодня, 12 августа 2026 года, предупредили в АО "НК "КазАвтоЖол":
"В Алматинской области на отдельных участках автомобильной дороги республиканского значения KAZ-01 Астана – Караганда – Алматы проводятся работы по среднему ремонту. В связи с проведением ремонтных работ с 12 по 20 августа на участке с 1121 по 1186 км будет введено временное ограничение движения автотранспортных средств".
Для обеспечения безопасности и качества проведения дорожных работ, как отметили в нацкомпании, движение автотранспорта будет организовано по объездному маршруту.
Водителей попросили заранее планировать маршрут движения, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и правила безопасности при проезде участков, где проводятся ремонтные работы, а также с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением дорожных работ.
Обновлено в 12:03
Позднее в "КазАвтоЖоле" уточнили, что для обеспечения безопасности дорожных рабочих и участников движения на период проведения ремонтных работ ежедневно с 06:00 до 20:00 введено временное ограничение движения автотранспорта.
Материал по теме
7 августа 2026 года пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" опубликовала поучительное видео с водителем, пытавшимся избежать оплаты проезда. В кадре видно, как водитель подъехал к пункту взимания платы, оценил ситуацию и решил, что платить – не его маршрут. Казахстанец включил заднюю передачу и попытался уйти от ответственности через степные просторы, но камеры успели зафиксировать данный факт и установили данные водителя.