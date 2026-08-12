Водителей ждут изменения на одной из самых загруженных республиканских трасс Казахстана

Временное ограничение движения вводится на участке одной из самых загруженных республиканских трасс Казахстана. Речь – об автодороге Астана – Караганда – Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 августа 2026 года, предупредили в АО "НК "КазАвтоЖол":

"В Алматинской области на отдельных участках автомобильной дороги республиканского значения KAZ-01 Астана – Караганда – Алматы проводятся работы по среднему ремонту. В связи с проведением ремонтных работ с 12 по 20 августа на участке с 1121 по 1186 км будет введено временное ограничение движения автотранспортных средств".

Для обеспечения безопасности и качества проведения дорожных работ, как отметили в нацкомпании, движение автотранспорта будет организовано по объездному маршруту.

Фото: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Водителей попросили заранее планировать маршрут движения, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и правила безопасности при проезде участков, где проводятся ремонтные работы, а также с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением дорожных работ.

Обновлено в 12:03

Позднее в "КазАвтоЖоле" уточнили, что для обеспечения безопасности дорожных рабочих и участников движения на период проведения ремонтных работ ежедневно с 06:00 до 20:00 введено временное ограничение движения автотранспорта.

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7 августа 2026 года пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол" опубликовала поучительное видео с водителем, пытавшимся избежать оплаты проезда. В кадре видно, как водитель подъехал к пункту взимания платы, оценил ситуацию и решил, что платить – не его маршрут. Казахстанец включил заднюю передачу и попытался уйти от ответственности через степные просторы, но камеры успели зафиксировать данный факт и установили данные водителя.