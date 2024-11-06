Булекпаев об экономике области: Стабильно развивается
Он уточнил, что экономика региона стабильно развивается. Также, по словам акима, растет промышленное производство и инвестиции. Кроме того, заработали два новых предприятия – по производству полиэтиленовых труб и стальных водогрейных газовых котлов.
Продолжая выступление, Булекпаев подчеркнул, что с начала 2024 года в экономику региона вложено 679,1 миллиарда тенге инвестиций – на 14,6 процента больше аналогичного периода прошлого года.
Запуск восьми проектов на сумму более 200 миллиардов тенге инвестиций создаст 2600 рабочих мест.
"Среди крупных проектов – заводы по производству меди и ферросилиция", – сказал Булекпаев.
По его словам, с начала года рост экономики составил 13,1 процент.
"Объем промышленного производства превысил 2,8 триллиона тенге. Основная часть приходится на обрабатывающую промышленность – 2,2 триллиона тенге".Ермаганбет Булекпаев
Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Отдельно Булекпаев остановился на деятельности компании Qarmet.
"Как вы знаете, на крупнейшем в регионе предприятии Qarmet в прошлом году по поручению главы государства сменился основной инвестор и началась модернизация. На меткомбинате увеличилось производство чугуна, брони и плоского проката".Ермаганбет Булекпаев
На момент передачи новому инвестору, как уточнил глава области, в работе было всего три шахты из восьми.
"В настоящее время работают семь шахт. Количество проходческих забоев увеличено с 11 до 45. Это задел на будущее, он позволит обеспечить работу шахт на долгие годы".Ермаганбет Булекпаев
Примечательно, что для безопасности шахтеров внедрена система поиска и позиционирования.
"Сейчас она работает на двух шахтах – "Казахстанской" и "Кузембаева". А в следующем году должны охватить все шахты", – заключил он.