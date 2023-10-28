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Булекпаев назвал условия для нового собственника АМТ

условия для нового собственника АМТ Фото: pixabay
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал о том, какие условия планируют обговорить заранее с новым собственником компании "АрселорМиттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил во время брифинга на базе РКС Карагандинской области.

"Первое условие, которое ставится правительством, государством, – это, конечно, инвестирование в производство как самого комбината стального департамента, так и угольного департамента. Вот это первое условие, чтобы они вкладывали". Ермаганбет Булекпаев

Основное направление вложений, по словам акима, должно быть направлено на усиление безопасности рабочих.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Вместе с тем президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

28 октября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин возглавит АО "АрселорМиттал Темиртау".

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