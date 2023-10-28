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Булекпаев: Смена собственника не отразится на размере зарплаты и соцобязательств

авим Карагандинской области Фото: gov.kz
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев заявил о том, что смена собственника не отразится на размере заработной платы и социальных обязательств перед работниками предприятий, сообщает Zakon.kz.
"Также хочу опровергнуть домыслы и слухи о том, что смена собственника снимает всю ответственность по исполнению обязательств компании в рамках коллективного договора. Смена собственника ни в коем разе не отразится на размере заработной платы и социальных обязательств перед работниками предприятий". Ермаганбет Булекпаев

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

По последним данным, из оставшихся в шахте людей известно о 32 погибших.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.

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Карагандинская область Ермаганбет Булекпаев ЧП на шахте Костенко
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