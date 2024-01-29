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КГД выступил с важным обращением

Девушка Фото: pixabay
В Комитет государственных доходов обратились налогоплательщики с жалобой на рассылку сообщений по наличию нарушений в рамках камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

Упомянутые сообщения рассылались на электронные адреса налогоплательщиков.

Как отметили в КГД, уведомления по камеральному контролю вручаются налогоплательщикам лично под роспись либо сообщением в электронный Кабинет налогоплательщика. Отправка подобных уведомлений по электронной почте не предусмотрена.

"Соответственно, Комитет государственных доходов отношения к такому роду рассылкам на электронные адреса налогоплательщиков не имеет", – подчеркнули в комитете.

Гражданам настоятельно порекомендовали просматривать информацию о наличии налоговых обязательств в личном Кабинете налогоплательщика.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения назвали фейком информацию о введении компенсации за НДС.

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