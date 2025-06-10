Изменились правила доступа к персональным данным

Приказом МЦРИАП от 30 мая 2025 года внесены изменения и дополнения в Правил интеграции с государственным сервисом контроля доступа к персональным данным, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах уточняются основные понятия, такие как: банк, государственный сервис контроля доступа к персональным данным, оператор базы, содержащей персональные данные, субъект персональных данных, токен безопасности и т.д.

Также уточняется, что заявка на получение персональных данных подается на государственный сервис с указанием следующих данных:

наименование услуг, в рамках которых будет получен доступ к персональным данным;

сервисы, необходимые для оказания конкретных услуг, с описанием бизнес-процессов;

период оказания услуг;

время хранения и обработки персональных данных;

обоснование для хранения персональных данных.

При несоответствии заявки действующему законодательству РК заявка возвращается на доработку.

При подаче заявки указывается один из следующих способов отправки запроса на доступ к персональным данным, включая получение от субъекта согласия (отказ) на сбор, обработку персональных данных или их передачу третьим лицам.

При соответствии информационных систем единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, при наличии протоколов испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности:

запрос/ответ через Единый контакт-центр "1414" – данный способ доступен инициаторам или операторам (по умолчанию);

запрос/ответ средствами инициатора или оператора – данный способ доступен инициаторам или операторам, являющиеся банками или имеют согласование с уполномоченным органом в сфере защиты персональных данных, информационные системы, которых имеют оперативный центр информационной безопасности;

запрос/ответ средствами инициатора в рамках оказания проактивной услуги – данный способ доступен инициаторам, оказывающим проактивные услуги;

запрос/ответ в режиме протоколирования;

запрос/ответ в государственный сервис осуществляются посредством SMS-сообщений, отправленных через информационную систему "Мобильное правительство" – данный способ доступен инициаторам или операторам, при этом запрос отправляется в государственный сервис в виде SMS-сообщения с буквенно-цифровым или цифровым одноразовым кодом, а ответ предоставляется в виде SMS-сообщения с буквенно-цифровым или цифровым одноразовым кодом в государственный сервис.

При выборе способа запрос/ответ средствами инициатора и оператора в заявке на интеграцию с государственным сервисом прилагается протоколы испытаний.

Приказ вводится в действие с 20 июня 2025 года.