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Право

Изменились правила доступа к персональным данным

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 15:32 Фото: freepik
Приказом МЦРИАП от 30 мая 2025 года внесены изменения и дополнения в Правил интеграции с государственным сервисом контроля доступа к персональным данным, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах уточняются основные понятия, такие как: банк, государственный сервис контроля доступа к персональным данным, оператор базы, содержащей персональные данные, субъект персональных данных, токен безопасности и т.д.

Также уточняется, что заявка на получение персональных данных подается на государственный сервис с указанием следующих данных:

  • наименование услуг, в рамках которых будет получен доступ к персональным данным;
  • сервисы, необходимые для оказания конкретных услуг, с описанием бизнес-процессов;
  • период оказания услуг;
  • время хранения и обработки персональных данных;
  • обоснование для хранения персональных данных.

При несоответствии заявки действующему законодательству РК заявка возвращается на доработку.

При подаче заявки указывается один из следующих способов отправки запроса на доступ к персональным данным, включая получение от субъекта согласия (отказ) на сбор, обработку персональных данных или их передачу третьим лицам.

При соответствии информационных систем единым требованиям в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, при наличии протоколов испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности:

  • запрос/ответ через Единый контакт-центр "1414" – данный способ доступен инициаторам или операторам (по умолчанию);
  • запрос/ответ средствами инициатора или оператора – данный способ доступен инициаторам или операторам, являющиеся банками или имеют согласование с уполномоченным органом в сфере защиты персональных данных, информационные системы, которых имеют оперативный центр информационной безопасности;
  • запрос/ответ средствами инициатора в рамках оказания проактивной услуги – данный способ доступен инициаторам, оказывающим проактивные услуги;
  • запрос/ответ в режиме протоколирования;
  • запрос/ответ в государственный сервис осуществляются посредством SMS-сообщений, отправленных через информационную систему "Мобильное правительство" – данный способ доступен инициаторам или операторам, при этом запрос отправляется в государственный сервис в виде SMS-сообщения с буквенно-цифровым или цифровым одноразовым кодом, а ответ предоставляется в виде SMS-сообщения с буквенно-цифровым или цифровым одноразовым кодом в государственный сервис.

При выборе способа запрос/ответ средствами инициатора и оператора в заявке на интеграцию с государственным сервисом прилагается протоколы испытаний.

Приказ вводится в действие с 20 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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