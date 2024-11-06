Могут ли запретить сбор денег на благотворительность, рассказала глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на пресс-конференции в правительстве 6 ноября 2024 года рассказала, как можно минимизировать риск мошенничества в сфере благотворительности, сообщает Zakon.kz.

Жакупова заявила, что не представляет, как можно механически запретить сбор денег для помощи кому-либо. При этом она добавила, что ранее ведомством рассматривалась идея создать единую платформу по благотворительности.

"Мы сами понимаем, что люди иногда злоупотребляют этими вещами. В этой связи предлагали предоставлять сведения по истинно нуждающимся с хешированными (закодированными. – Прим. ред.) данными. То есть не публиковать (персональные данные граждан. – Прим. ред.), а просто кейс разместить, что такая-то семья нуждается в лечении, ребенок такой-то. Но это будут выверенные сведения из баз данных государственных органов. Там реально не будет обмана", – пояснила она.

6 ноября 2024 года вопрос прокомментировал и депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов. Он считает, что проблему мошенничества в этой сфере можно решать через регулирование и обеспечение прозрачности процедуры.

