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Создадут ли единый социальный фонд в Казахстане, рассказала глава Минтруда

Светлана Жакупова, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 12:05 Фото: primeminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на пленарном заседании сената 21 ноября высказалась о создании единого социального фонда в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Депутат Айнур Аргынбекова поинтересовалась, на какой стадии находится исполнение поручения президента о необходимости введения одного социального платежа и консолидации внебюджетной системы соцобеспечения путем создания Единого социального фонда.

Светлана Жакупова напомнила, что поручение от главы государства прозвучало еще в 2019 году и распоряжением премьер-министра была создана рабочая группа, в которую вошли все представители заинтересованных госорганов, Нацбанка, Ассоциации финансистов Казахстана, НПП "Атамекен", представители страховых компаний.

"По результатам работы было принято решение о нецелесообразности создания Единого социального фонда и, соответственно, было принято решение. Нацбанком и Ассоциацией финансистов Казахстана были высказаны предложения в части того, что, учитывая разнородность экономической природы отчислений, не стоит эти фонды сегодня объединять. Это будет, наверное, нецелесообразным. Поэтому данное решение было принято к сведению и поручение снято с исполнения", – заявила министр.

21 ноября спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что в фондах медстрахования, социального страхования, пенсионный аккумулированы огромные средства. По его словам, активы этих фондов превышают всю расходную часть бюджета страны и превышают более 25 трлн тенге. Он считает что нужно решить вопрос контроля и использования этих средств.

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