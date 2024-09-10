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Могут ли сократить рабочий день в Казахстане, рассказала глава Минтруда

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 15:13 Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на пресс-конференции в правительстве 10 сентября 2024 года высказалась о возможности сокращения рабочего времени. Казахстанцы жалуются, что из-за введения единого часового пояса стало рано темнеть, сообщает Zakon.kz.

Светлана Жакупова отметила, что действующее трудовое законодательство позволяет устанавливать гибкий рабочий график.

"Это отношения между работодателем и работником. Но в этом случае вопрос о сокращении рабочего времени не стоит. То есть, если это 40-часовая рабочая неделя, то есть восемь часов он должен отработать в течение пяти дней. Переносить время выхода на работу и ухода возможно по согласованию с работодателем", – заявила министр.

Такая практика, по ее словам, используется в случаях, когда у сотрудников, в частности, разного возраста дети, и им нужно одного отвести или забрать из детского сада, а другого – со школы.

"В таких случаях разрешается продлить рабочий день, скажем, на два часа. Или же занять обеденное время и выйти раньше. То есть любой работодатель для того, чтобы создать комфортные и безопасные условия труда, идет на эти меры", – резюмировала глава Минтруда и соцзащиты населения.

10 сентября 2024 года заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова рассказала, планируют ли пересмотреть переход на единый часовой пояс в Казахстане.

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