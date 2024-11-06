В Актобе недобросовестные строители нанесли ущерб государству на 337 млн тенге
В ходе рассмотрения дела было установлено, что в 2017-2019 годах обвиняемые Ж. и А., по предварительному сговору с К. и Д., сдали в эксплуатацию дома, не соответствующие условиям договора и проектной документации. В результате ущерб был нанесен государству в лице аппарата акима города. По делу проходят 46 потерпевших.
В суде подсудимые своей вины не признали. Государственный обвинитель ходатайствовал о назначении Ж. и А. шести лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься строительной деятельностью на 10 лет, а для К. и Д. – пять лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на инжиниринговую деятельность на 10 лет.
Суд признал вину подсудимых полностью доказанной, учитывая показания потерпевших и свидетелей, протокол испытаний и заключение экспертизы. Смягчающих обстоятельств для Ж., А. и Д. выявлено не было, для К. учли наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.
По итогам разбирательства суд приговорил:
- Ж. и А. к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься строительством на 10 лет;
- К. и Д. к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на деятельность в области инжиниринговых услуг на 10 лет.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о другом судебном разбирательстве. В Астане осудили директора строительной компании за гибель рабочих.