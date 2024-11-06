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В Актобе недобросовестные строители нанесли ущерб государству на 337 млн тенге

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 19:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Суд №2 города Актобе 6 ноября приговорил четверых обвиняемых по делу о мошенничестве и недоброкачественном строительстве двух жилых домов, что привело к материальному ущербу в размере более 337 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что в 2017-2019 годах обвиняемые Ж. и А., по предварительному сговору с К. и Д., сдали в эксплуатацию дома, не соответствующие условиям договора и проектной документации. В результате ущерб был нанесен государству в лице аппарата акима города. По делу проходят 46 потерпевших.

В суде подсудимые своей вины не признали. Государственный обвинитель ходатайствовал о назначении Ж. и А. шести лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься строительной деятельностью на 10 лет, а для К. и Д. – пять лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на инжиниринговую деятельность на 10 лет.

Суд признал вину подсудимых полностью доказанной, учитывая показания потерпевших и свидетелей, протокол испытаний и заключение экспертизы. Смягчающих обстоятельств для Ж., А. и Д. выявлено не было, для К. учли наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

По итогам разбирательства суд приговорил:

  • Ж. и А. к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься строительством на 10 лет;
  • К. и Д. к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на деятельность в области инжиниринговых услуг на 10 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом судебном разбирательстве. В Астане осудили директора строительной компании за гибель рабочих. 

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