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Общество

47 машин и земли на миллиард тенге арестовали в рамках дела о масштабной строительной афере

купюры, пачки долларов в чемодане, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 11:04 Фото: pexels
В Актау вынесли приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов "Султан", "Аққала" и "Мұрагер", сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 13 мая 2025 года, следователи Департамента по Мангистауской области установили, что руководители строительной компании ТОО "ИнтерьерСтройАктау", не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, заключили 590 договоров долевого участия.

В результате от дольщиков они незаконно привлекли свыше 5,5 млрд тенге.

"При этом строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены. Часть средств в 1,9 млрд тенге вывели из кассы компании в наличной форме по фиктивным актам строительных работ и присвоили руководители компании".АФМ

В рамках следствия арестовали пять земельных участков и 47 автомашин.

Приговором суда руководство компании осудили к лишению свободы на срок от 3,5 до 6,5 года.

Имущество стоимостью 1,1 млрд тенге обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших.

О похожей ситуации в Алматинской области рассказывали в АФМ. Там руководители ТОО, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов "НОМЕ", "НОМЕ Южный", "НОМЕ SAU", "НОМЕ МAK". Они привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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