Аким Астаны пообещал горожанам доступ к закрытому участку набережной реки Есиль
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аким Астаны Женис Касымбек пообещал обеспечить доступ к участку набережной реки Есиль в районе "Байконур" в течение года, сообщает Zakon.kz.
На отчетной встрече акима с жителями района 7 ноября 2024 года Жениса Касымбека спросили, когда участок набережной вдоль улицы Ташенова от парка "Ататюрк" и до ручья "Ак булак" станет доступным для горожан.
"15-20 лет назад на городской набережной появились строения, которые перегородили свободный доступ. Везде есть свободный доступ и только этот участок закрыт", – сказал Женис Касымбек.
Аким пояснил, что набережная не находилась в частной собственности, но незаконно была закрыта. При этом на территории есть домостроения, в том числе дом престарелых, который находился в частной собственности. Строительная компания выкупила этот участок на законных основаниях у частного лица.
"Сегодня есть проект, которым предусмотрено строительство на этом участке школы на 900 мест, плюс жилье. Доступ будет обеспечен в течение года и проход по набережной будет сквозной, в том числе через речку "Ак булак", где будет построен пешеходный мост", – заявил Женис Касымбек.
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